Memurlar TBMM önünde icra memuruna karşı soyundu: Al bir ceketim kaldı!

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK) üyeleri, 2026-2027 dönemi için belirlenen düşük zam oranlarını protesto ederek TBMM önünde dikkat çeken bir eylem yaptı. Memurlar, maaşlarına ek zam talep ederken, sembolik bir canlandırma ile “icralık memurların” yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

“MEMURA EK ZAM ŞARTTIR”

TBMM önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararına tepki gösterdi.

Kaya, kurulun memur ve memur emeklilerine 2026’nın ilk yarısı için %11, ikinci yarısı için %7; 2027 yılı için ise %5 ve %4 oranında zam öngörmesini “hedef şaşırmış bir toplu sözleşme sonucu” olarak değerlendirdi.

“Devletin yükünü omuzlayan milyonlarca memur artık yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün memur maaşı kiraya, faturalara, market alışverişine yetmiyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. TBMM’yi kamu çalışanlarının hakkını teslim etmeye çağırıyoruz.”

Kaya, yalnızca aktif memurların değil, emekli memurların da açlık sınırında yaşadığını belirterek, “İnsan onuruna yakışır şekilde seyyanen zam artık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.

“MEMURUN HALİ ORTADA”

Açıklamanın ardından konfederasyon üyeleri, icralık memurları temsilen bir canlandırma gösterisi yaptı.

Bazı üyeler, icra memuru rolüyle diğerlerine icra kağıdı verirken, gösteriye katılan memurlar üzerlerindeki ceket, gömlek ve kravatlarını çıkararak altlarında kalan çizgili pijamalarla kaldı.

Eylemde sık sık şu sloganlar atıldı:

“Bir canımız var, canımızı alacaksınız. Bir ceketim var Sayın memurum, al ceketimi al!”

Soyunan bir memur, “41 yıldır çalışıyorum, bu hale mi düşecektim? Emekli olmaya da korkuyorum.” sözleriyle yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

ARKA PLAN: DÜŞÜK ZAM TEPKİSİ BÜYÜYOR

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun belirlediği 2026-2027 zammı, sendikalar ve memur konfederasyonları arasında büyük tepki çekmişti.

Toplamda iki yılda kümülatif olarak yüzde 30’un altında kalan artışın, yüksek enflasyon karşısında yetersiz olduğu vurgulanıyor.

Memur-Sen, Kamu-Sen ve Devlet Memurları Konfederasyonu gibi örgütler, yeniden değerleme oranı (%25,49) altında kalmayacak bir ek zam yapılması çağrısında bulunuyor.