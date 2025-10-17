Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler

Devlet memurlarının mevcutta 12 lira 80 kuruş olan 2026 yılı saat başına fazla mesai ücretleri belli oldu. 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre fazla mesai ücreti, yeni yılda yüzde 29,3 zamla 16 lira 55 kuruşa yükseltilecek.

ŞOFÖRLER VE ÜST DÜZEY PERSONEL İÇİN YENİ ÜCRETLER

Yeni bütçe teklifinde, Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri de dahil olmak üzere tüm personelin fazla mesai ücreti de belirlendi.

Bunan göre Bakanlık personelleri, ayda 90 saati geçmemek üzere, yeni yılda saat başına 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti alacak.

Her makam için aylık 450 saati geçmemek üzere; kurul başkanları, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, valiler, generaller, amiraller, rektörler ve büyükşehir ile il belediye başkanlarıyla çalışan personele de ayda 90 saati aşmamak üzere 17,60 TL fazla mesai ücreti verilecek.

YURT PERSONELİ VE EĞİTİM ALANINDAKİ ARTIŞ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, yaptıkları fazla çalışmalar karşılığında izin kullanamayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 16,55 TL ek ödeme yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgelerinde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra yaptıkları fazla çalışmalar için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 28,20 TL alacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLERDE DE ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte memurların yurt içi gündelikleri de artırıldı.

İşte yeni tarifeler:

- TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı için günlük harcırah 715 TL’den 925 TL’ye,

- Bakanlar, milletvekilleri, yargı başkanları ve kuvvet komutanları için 686 TL’den 900 TL’ye,

- Üst düzey memurlar için 890 TL’ye,

- En düşük kademedeki memurlar için ise 850 TL’ye yükseltildi.

Yeni ücretlerin, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olması bekleniyor.