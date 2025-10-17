Dolar ve euro haftanın son günü yükseldi
Yayınlanma:
Döviz kurları haftanın son gününe yüksek girdi. İşte güncel euro, dolar ve sterlin tablosu...
“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.
Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.
Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?
17 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla:
ABD Doları % 0,03
ALIŞ(TL) 41,8314
SATIŞ(TL) 41,8534
Euro % 0,37
ALIŞ(TL) 48,8718
SATIŞ(TL) 48,9536
İngiliz Sterlini % 0,28
ALIŞ(TL) 56,2539
SATIŞ(TL) 56,2991