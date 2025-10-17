Dolar ve euro haftanın son günü yükseldi

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

17 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,03

ALIŞ(TL) 41,8314

SATIŞ(TL) 41,8534

Euro % 0,37

ALIŞ(TL) 48,8718

SATIŞ(TL) 48,9536

İngiliz Sterlini % 0,28

ALIŞ(TL) 56,2539

SATIŞ(TL) 56,2991