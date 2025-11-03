Memurlar için ek zam çağrısı!

Memurlar için ek zam çağrısı!
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasının ardından memurlar için ek zam talebinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kamu görevlilerinin maaşlarına ek zam yapılması gerektiğini belirterek, “Memur maaşlarına, yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranının altında kalmayacak şekilde iyileştirme yapılmalı” çağrısında bulundu.

“KAMU GÖREVLİLERİNİN GELİR KAYBI BÜYÜYOR”

Ekim ayında enflasyonun yüzde 2,55 olarak açıklanmasıyla birlikte, dört aylık toplam enflasyonun yüzde 10,25’e ulaştığını hatırlatan Yalçın, önümüzdeki iki ayda da artış eğiliminin süreceğini belirtti.
“Kış aylarında doğalgaz, elektrik ve zorunlu harcamalardaki artışla birlikte gelir kayıpları büyüyecek” diyen Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Hakem Kurulu’nun aldığı kararın çalışanları mağdur ettiğini söyledi.

Yalçın, “Geçmiş tekrarlanmasın, kamu görevlilerimiz kışın soğukluğunu ceplerinde yaşamasın istiyoruz” ifadeleriyle ek zam talebini yineledi.

“HAKEMİN KARARI MEMURU MAĞDUR ETTİ”

Hakem Kurulu’nun “umursamaz tavrı ve yetersiz zammı” nedeniyle kamu çalışanlarının iki yıl boyunca kayıplarla mücadele edeceğini vurgulayan Yalçın, kurumlarda maaş farklarının huzursuzluk yarattığını belirtti.

“Kamu görevlilerimiz emeğinin karşılığını adil şekilde almak istiyor. Odalarda, yemekhanelerde bordro kıyaslamaları yapılıyor; herkes hak ettiği ücreti talep ediyor” dedi.

“DEVLET ALACAKLARINDA CÖMERT, MEMURA GELİNCE CİMRİ OLMAMALI”

Yalçın, 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olduğunu hatırlatarak, kamu çalışanlarına öngörülen yüzde 11+7’lik artışın bu oranın altında kaldığını söyledi.
“Devlet alacaklarında cömert, memura gelince cimri olmamalı. Bütçede çalışanlar arasında ayrım son bulmalı” diyen Yalçın, ücret artışlarının adaletli şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

“YANLIŞ DÜZELTİLMELİ, FIRSAT VARKEN ADIM ATILMALI”

“Kamu görevlisi devletin teminatıdır” diyen Yalçın, kamu çalışanlarının emeğinin ve alın terinin değersizleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“İmkan, zaman ve fırsat varken yanlış düzeltilmeli; insanı yaşatan devlet anlayışından ödün verilmemeli” ifadelerini kullandı.

Yalçın, gelirlerin rakamsal olarak artsa da reel anlamda gerilediğine dikkat çekerek, memurların kişi başına düşen milli gelirden hak ettikleri payı almak istediklerini belirtti.
Memur-Sen’in, 8. Dönem Toplu Sözleşme masasında işverenin hatayı düzeltmesini ve çalışanlar arasında yeniden huzurun sağlanmasını beklediğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

