Son dakika | Sefalet zammında tepkilerin odağındaki Memur-Sen'den açıklama

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam pazarlığında karar verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısında zam kararını verdi. Kurul 2026 için iktidarın sunduğu teklifi aynı bırakırken, 2027 yılı için bir puanlık artışa karar verdi.

Böylece memura, taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, 2026 için yüzde 11 + 7 zam, 2027 yılı için ise yüzde 5 + 4 oranında zam kabul edildi.

Memur-Sen ise bugün Ankara'daki genel merkezinde karara ve sürece ilişkin açıklama yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın burada sürece dair konuştu. Yalçın zam pazarlığında çok çaba ve emek harcadıklarını savunarak şunları kaydetti:

“Dik durduk susmadık, gereken her şeyi söyledik, kararlı bir duruş sergiledik. Yapılması gereken ne varsa yaptık. Bu noktada hiç kimse bu kararı içimize sindirmemizi, sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı asla beklemesin”

Yalçın, “Sendika yasasının ne kadar berbat olduğunu, hakem sisteminin ne kadar kötü olduğunu bütün Türkiye öğrenmiş oldu.” dedi.

SENDİKALAR KURULDAN ÇEKİLDİ

Memur Sen, dün karar verildikten sonra "Hakem Kurulu'ndan çekildik" açıklaması yaptı.

Masada yer alan ikinci sendika olan Kamu-Sen de çekildiğini açıkladı. Zam masasında sandalyesi bulunan Birleşik Kamu-İş ise masaya hiç oturmayarak, adil olmayacağını söylediği kurulu işlevsiz bırakmak istedi.

KESK ise hem kurulu hem de masaya oturan sendikaları eleştirdi. KESK sendikaların en baştan masaya oturmaması gerektiğini söyledi.