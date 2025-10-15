Memurlar Meclis önünde: "Ek zam ve refah payı istiyoruz"
Türkiye Kamu-Sen, memurlara ek zam ve refah payı talebi ile Meclis önünde açıklama yapıyor.
"TBMM önünde ek zam ve refah payı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz! " diyen Türkiye Kamu-Sen, Meclis önünde taleplerini dile getirdi.
Buradaki açıklamada konuşan Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, enflasyon karşısında eriyen maaşlara karşılık, ek zam, refah payı istedi. Kahveci eriyen alım gücünün telafi edilmesini istedi.
Önder Kahveci, Erdoğan'ın 3600 ek gösterde sözünü anımsatarak "Emekçinin hakkı verilsin" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...