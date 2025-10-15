Memurlar Meclis önünde: "Ek zam ve refah payı istiyoruz"

Memurlar Meclis önünde: "Ek zam ve refah payı istiyoruz"
Yayınlanma:
Türkiye Kamu-Sen, memurlara ek zam ve refah payı talebi ile Meclis önünde açıklama yapıyor.

"TBMM önünde ek zam ve refah payı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz! " diyen Türkiye Kamu-Sen, Meclis önünde taleplerini dile getirdi.

Buradaki açıklamada konuşan Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, enflasyon karşısında eriyen maaşlara karşılık, ek zam, refah payı istedi. Kahveci eriyen alım gücünün telafi edilmesini istedi.

Önder Kahveci, Erdoğan'ın 3600 ek gösterde sözünü anımsatarak "Emekçinin hakkı verilsin" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SKG Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Ekonomi
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SKG Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
2026'da işsizlik maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
"100 liranın 17 lirası faize gitti"
"100 liranın 17 lirası faize gitti"