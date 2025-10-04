Maaş zamları silindi: Emekli, asgari ücretli, memur...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu 3,23; yıllık enflasyonu ise 33,29 olarak açıkladı. İkinci 6 ay için geçerli zamların açıklandığı Temmuz'dan bu yana geçen 3 ayda yaşanan enflasyonu yüzde 7.51 hesapladı.

Verilerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonunun aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptığını söyledi. Şimşek'in hesaplamasına göre iyi giden enflasyon afetzede olurken esas afetzede ise 3 ayda maaş zammı eriyip giden emekli ve çalışan oldu.

MAAŞ ZAMLARI SİLİNDİ: EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETLİ, MEMUR...

TÜİK’in temmuz-eylül enflasyonu yüzde 7.51’e çıkınca memur ve memur emeklisinin daha şimdiden yüzde 2.39 enflasyon farkı alacağı oluştu. Bu fark ENAG enflasyon verilerine göre yüzde 5.9’u buldu.

Temmuzda ara zam verilmeyen asgari ücretlinin alım gücü ise eylül sonu itibariyle TÜİK’in enflasyon hesabına göre 17 bin 623 liraya düştü. ENAG’ın enflasyonuyla ise 15 bin 331 lirayı gördü.

Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı

Memur-Sen, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 7. Dönem Hakem Kurulu tarafından belirlenen zam oranlarının tamamının enflasyon karşısında eriyerek kayıp oluşturduğunu ifade etti.

Açıklamada eylülde enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklanmasıyla temmuz–eylül dönemindeki 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,51 olarak gerçekleştiği ve yüzde 2,39 enflasyon farkı oluştuğu belirtilerek "2025 yılının ikinci 6 aylık dönemi için verilen yüzde 5 artış oranı da önceki dönemlerde olduğu gibi sadece 3 ay dayanabildi" denildi.

Şimşek'ten ilk açıklama: TÜİK bu veriyi niye açıkladı? Gerçek desen değil hedef desen tutmadı...

Memur-Sen, Kamu İşveren Heyeti ve Hakem Kurulu eleştirilerek, "Kamu İşveren Heyeti’nin/Hakem Kurulu’nun temsilcileri maaş/ücret artışlarını “hedeflenen enflasyon/hayali beklentiler” yerine “piyasa gerçeklerine” göre belirlemesi gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada kamu görevlileri ve emeklilerinin yaşadığı maaş/ücret kayıpları, bu gerçekliği somut verilerle göstermektedir" dedi.

TÜRK-İŞ'in açıkladığı 27 bin 970 liralık açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca 16 bin 881 TL ile 3 ay daha dayanıp yeni yılda geçinecek zammı almak için bekleyecek.