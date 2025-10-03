Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verisini aylık yüzde 3,23, yıllık 33,29 olarak açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi yıl sonu tahminlerinde kritik bir değişiklik yaratırken emekli ve memurun alacağı zam tahmini de netleşmeye başladı.

Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından daha önce yaptığı hesapları güncelleyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 33'e yükseltirken bu senaryoda emekli ve memurun alacağı zammı açıkladı.

TÜİK HERKESİ TERS KÖŞE YAPTI

X üzerinden yapılan canlı yayında güncel verilerle hesaplamalarını paylaşan Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonu için yüzde 29-30 aralığındaki enflasyon tahmininin boşa çıktığını ifade etti. Eylül ayını takip eden son 3 ayda yüzde 1'lik enflasyon oranı ile ancak 29'un görülebileceğini ifade eden Erdursun, "imkansız" dedi.

Piyasa beklentisinin üzerinde enflasyon açıklaması ile herkesi şaşırtan TÜİK verilerini ve maaş zammı beklentilerini açıklayan Erdursun şunları söyledi:

2025'in ikinci döneminde ilk 3 ayda TÜİK ile İTO'nun oranları birbirine yakın. ENAG'ın enflasyonu daha da yüksek. Bundan sonraki süreç için şöyle bir baktığımızda, ikinci yarıda; ilk üç ayda çıkan enflasyon %25.42, yıl sonu hedef %29- %30. Fakat ilk 3 ayda, açıklanan enflasyonla beraber toplamda dokuz ayda açıklanan enflasyon %25.42. Bundan sonra diyelim ki enflasyon %1 açıklanırsa, bakın bundan sonra açıklanırsa %29.22'ye tekabül eder. Yani %29'un artık olması imkansız. Bana göre %30'un da olması imkansız.

Buna göre şöyle söyleyebiliriz; ortalama 2.44 ilk 3 ayda. Bu şekilde enflasyonlar açıklanırsa şayet, Aralık ayında çok düşük açıklıyorlar, biraz daha düşersek yani %2 gibi enflasyon açıklanırsa, yıl sonunda %33 gibi bir enflasyon çıkar. Yani şunu, bugün şunu gördük. %30'un üzerinde bir enflasyon çıkacak. Yani hükümetin beklentilerinin çok üzerinde bir enflasyon çıkacak gibi görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı meclisin açıldığı gün 1 Ekim'de %29-%30 dedi. Bu açıklanan %3.23'le beraber bu mümkün değil.

EMEKLİ VE MEMURA YAPILACAK ZAMMI AÇIKLADI

Şu ana kadarki açıklanan 3 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri %7.51, memur ve memur emeklileri %13.65'lik ilk 3 aylık süre için bir enflasyon farkı hak etmiş oldu. İlk 3 ayda açıklanan enflasyonlar 2025 yılının ikinci döneminin ilk 3 aylık enflasyonu TÜİK'e göre 7.51, ENAG'a göre 11.16, İTO'ya göre 7.84. 1 Ocak 2026'da en az bu oranları şu ana kadar hak etti emekliler. Memurlar da, SSK Bağ-kur'lar bunu hak etti. Memurlar da ilk 3 aya göre TÜİK'e göre %13.65, ENAG'a göre %17.51, İTO'ya göre %14 de hak ettiler. Bugüne kadar açıklanan enflasyondan %12 ile 15 arasında bir enflasyon farkının emekliye verileceği öngörülüyordu. Bundan sonraki 3 aylık enflasyon açıklandığında emeklilere %15'e kadar bir enflasyon farkı verilir. %33'lük bir enflasyon çıkarsa şayet 15 olmaz gibi görünüyor. Bununla beraber de SSK ve Bağ-Kur'da %14 gibi de bir enflasyon farkı çıkar diye düşünüyorum. Normalde %30 çıksa memur ve memur emeklileri 17.80, SSK ve Bağ-Kur'lar 11.43 alır. Şimdi 11.43 değil de 14 gibi bir fark olma ihtimali var.

2026'YA KADAR HESAPLADI

Memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme farkı %5 olarak verilmişti Temmuz ayında. Bu %5 çıkartılacak, yerine %11 konulacak. Bu nedenle de memur ve memur emeklileri 2026 Ocak ayında bir miktar SSK ve Bağ-Kur'a göre oransal olarak daha fazla enflasyon farkı alacaklar. Fakat 2026'nın temmuzu geldiğinde de memurların hesabı yapılırken %11 çıkartılacak, yerine %7 konulacak. Bu nedenle de 2026 yılının Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin artışı SSK ve Bağ-Kur'a göre daha düşük olacak.

ÖZGÜR ERDURSUN EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ