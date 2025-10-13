Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı

Türkiye'de en düşük emekli aylığının asgari ücret ve açlık sınırının altında olduğu koşullarda milyonların gözü Ocak 2026'da ortaya çıkacak zam oranında.

Emek ve memurların zam oranının belirleneceği 3 kritik enflasyon verisi açıklanacak. Şimdiye kadar 3 ayın enflasyonu açıklanırken her ay zam oranı daha da belirginleşiyor. Ancak ekonomi yönetiminin enflasyon hedefi ve ya yaklaşık bir oran emekli ve memurlar için düşük bir zam anlamına geliyor.

En düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın etmiyor!

Bu nedenle seyyanen zam ve refah payı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Beklenti bu yönde ancak Ankara kulisleri ne diyor merak konusu.

SGK Uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında olası zam oranını ve Ankara kulislerinde konuşulanları yazdı.

Mevcut memur emeklilerinin maaşları hâlâ Emekli Sandığı Kanunu’na göre hesaplandığını anımsatan Karakaş, 2008 sonrası sisteme girenler 25 yıl hizmet şartı nedeniyle 2033’e kadar emekli olamayacağını ifade etti. Bu nedenle analizler, eski sistemdeki memur emeklileri için yapılıyor.

SON ZAMLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

Temmuz 2025 döneminde memur ve emekli maaşlarına yapılan %15,57’lik artış, yüksek enflasyon karşısında anında yok oldu. Son üç dönemde (Temmuz 2024: %5,42; Ocak 2025: %4,21; Temmuz 2025: %1,10) benzer tablo yaşandığını aktaran İsa Karakaş'a göre toplu sözleşme oranları, memur maaşlarının reel olarak erimesine yol açıyor. Ancak 2026 Ocak zammı ile birlikte bu döngüde değişim beklentisi artıyor.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM ORANINI BELİRLEYECEK

TÜİK’in açıkladığı eylül ayı verilerine göre, TÜFE aylık bazda %3,23 arttı. Böylece 2025 yılı başından bu yana fiyatlar %25,43, yıllık bazda ise %33,29 yükseldi. Enflasyondaki en büyük artışlar konut (%51,36), gıda (%36,06) ve ulaştırma (%25,30) kalemlerinde görüldü.

Yılın son üç ayına girilirken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak güncelleme toplu sözleşme + enflasyon farkı formülüne göre hesaplanacak. Ekonomistler, enflasyonun yıl sonunda %30’un altına inmesinin zor olduğunu belirtiyor. Hükûmetin OVP’de belirlediği hedef %28,5, TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklenti ise %29,86 seviyesinde.

OCAK 2026 ZAM TAHMİNİ: YÜZDE 16,5–18,5 ARASINDA

Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan ilk iki aylık kümülatif enflasyon %4,14 olarak açıklanmıştı. Eylül verisinin eklenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kümülatif artışı %7,5 seviyesine ulaştı.

2025 toplu sözleşmesine göre memur maaşlarına %6 + %5 olmak üzere toplam %11’lik artış öngörülüyor. Eylül itibarıyla %5’lik eşiğin aşılmasıyla birlikte %2,64’lük fark oluştu. Bu durumda memur ve emeklilerin %13,64 oranında maaş artışı + 1000 TL taban aylık artışı alması kesinleşmiş durumda.

Yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak zam oranının %16,5 ile %18,5 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ANKARA KULİSLERİ NE DİYOR?

Ankara kulislerinde konuya dair konuşulanları aktaran Karakaş'a gelen bilgilere göre, seyyanen zam konusunda iktidarın tavrı net ve katı. 2026 Ocak ayında bu yönde bir adım beklenmiyor. Ancak refah payı konusunda değerlendirmelerin sürdüğü, bu konuda yıl sonuna doğru bir kararın netleşebileceği ifade ediliyor.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde memur ve emeklilere çift haneli bir artış kesinleşmiş durumda. Karakaş, alım gücü kaybına işaret ederek, kalıcı refah artışı için ek düzenlemeler gerektiğini vurguladı.