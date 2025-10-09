Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz

Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Ekonomik sıkıntıdan en çok etkilenen kesim olan emeklilerin 3 gözde ilçesi belli oldu. Eşyasını toplayan gidiyor. Nedeni de hem kiraların düşük olması, hem de fiyatların ucuzluğu.

Türkiye'de büyüyen ekonomik sorunlar en çok emeklileri etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde emeklilerin yaşam koşulları her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle kirada oturanlar için hayat çok daha zor hale geliyor.

Emekliler bu nedenlerden ötürü çıkış yolu ararken; ERTV Malatya'dan Zeki Ersin Yıldırım'ın yaptığı araştırma emekliler için en cazip 3 ilçeyi ortaya çıkardı. Pılını pırtısını toplayan emekli bu 3 ilçeye kaçıyor. İşte o 3 ilçe ve kaçışın nedenleri:

ISPARTA EĞRİDİR

egridir.webp

Eğridir Isparta'nın ilçesi. Emekliler arasında en çok tercih edilen ilçelerden. Eğridir Gölü ve yemyeşil doğası ile cazip hale geliyor.

İlçede kiralar da büyük şehirlere oranla çok düşük. 1+1 daire kirası 4 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor. Eskiden Ege kıyıları tercih ediliyordu. Ancak o il ve ilçelerde kiraların çok yükselmesiyle birlikte iç kesimler öne çıktı. Ayrıca ilçede ulaşım fiyatları da uygun, pazar alışveriyleri de. Isparta merkeze yakın olduğu için sağlık merkezlerine ulaşımda da zorluk çıkmıyor.

KARABÜK SAFRANBOLU

safranbolu.jpg

Karabük'ün ilçesi Safranbolu turistik olsa da düşük kira fiyatlarıyla cazip hale geliyor. 1+1 dairelerin fiyatları 6 bin lira civarında. Ulaşım, gıda ve sosyal etkinlik giderleri büyük şehirlere göre çok daha düşük. İlçedeki pazarlarda direkt üreticiden halka satış yapıldığı için büyük şehirlere oranla fiyatlar oldukca ucuz.

KIRKLARELİ KIYIKÖY

kiyikoy1.jpg

Bu da deniz kenarında bir ilçe. Kırklareli'nin Kıyıköy ilçesi. Sahilde olmasına rağmen turizm gelişmedi için ev kiraları hala düşük seyrediyor.

Sebze, meyve ve balıkçı ilçesi olması nedeniyde deniz ürünlerine ulaşım kolay. Üstelik İstanbul'a sadece 2 saatlik bir mesafede. Kıyıköy de son yıllarda emeklilerin en çok tercih edilen ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

