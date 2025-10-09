2026 yılında memur ve emeklilerin maaşları ne kadar olacak? İşte memur ve emekliler için zam tahmini

Yıllardır yüksek enflasyon ve fiyatlar ile mücadele eden milyonlar yaşamlarını idame ettirmeye gayret ediyor. Son olarak eylül ayındaki enflasyon 16 ay aradan sonra yeniden yükseliş eğilimi gösterdi. Böylece hükümetin ekonomi hedefi yine şaştı. Aylık olarak açıklanan enflasyon yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Bununla beraber yıl sonu enflasyonu Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansının ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü. Peki bu rakamlar emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak.

2025 yılının enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 11,42 oranında artış gösterecek.

Temmuz ayında memurların maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Yıllık enflasyon eğer yüzde30 olarak gerçekleşirse memur maaşlarına yüzde 17,79 oranında zam yapılacak.

Bu zam senaryosunda en düşük memur maaşı 50.503 liradan 59.487 liraya çıkacak. Bu zam senaryosunda en düşük memur emekli maaşı 22 bin 670 lira olacak.

Emeklilerin durumu ise daha içler acısı. En düşük emekli maaşı Temmuz'da 16.681 liraya çıkmıştı. Eğer enflasyon yüzde 30 olursa en düşük emekli maaşının Ocak ayında 18.809 lira olması öngörülüyor.