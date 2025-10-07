Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı

TÜİK Eylül ayı enflasyonu yüzde 3.23 açıkladı. ENAG'ın 3.79, İTO 3.19 olarak açıkladığı aylık enflasyon verilerinin arasında ancak piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir oran duyuran TÜİK, 9 aylık enflasyonda da yüzde 25.42'lük oranı duyurdu.

TÜİK'in beklentilerin üzerine çıkan aylık enflasyon verisi ile pazarın enflasyonu karşısında yenik düşen emekli, maaşına yüzde 10 civarında zam almalarına neden olacak yüzde 29-30'luk yıl sonu enflasyon beklentisine karşı umutlandı.

EMEKLİ MAAŞINA ZAMMI 3 AY ÖNCEDEN AÇIKLADI

Yılın ilk 6 aylık dönem için; ENAG, SSK ve Bağ-kurluların yüzde 29.71, memur ve memur emeklilerinin de yüzde 28.48 fark alması gerektiğini açıklasa da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.57, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 enflasyon farkları verilmişti.

TÜİK'in beklenti üzerindeki enflasyon verisi ile tüm beklentiler ve hesaplar değişti.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin "Yıl sonunda peki ne olur?" sorusuna YouTube hesabındaki yayında yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılış konuşmasında açıkladığı yüzde 29 ila 30'luk enflasyon beklentisini hatırlatan Erdursun, "29'luk bir enflasyon çıkarsa SSK ve Bağ-kurlulara yüzde 10.57, memur ve memur emeklilerine yüzde 16.89'luk bir enflasyon farkı olur. Yüzde 30'luk bir enflasyon çıkar ise SSK ve Bağ-kurlulara yüzde 11.43, memur ve memur emeklilerine yüzde 17.80 gibi bir enflasyon farkı olur" dedi.

TÜİK'in Eylül ayında açıklanan enflasyon verilerinin yüksek olmasına işaret eden Erdursun, bu nedenle yıl sonu enflasyonunun 32-33 olarak geleceğini söyledi. İki ihtimale göre enflasyon farkını hesaplayan Erdursun, "Yıl sonunda yüzde 32 enflasyon çıkarsa SSK ve Bağ-kurlulara yüzde 13.04, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.57 oranında; yüzde 33'lük bir enflasyon çıkarsa SSK ve Bağ-kurlulara yüzde 13.98, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 20.49 oranında artış olur" dedi.

ŞARTLARI TEK TEK SIRALADI

TÜİK'in Eylül ayı verilerinden sonra beklentinin iki ihtimalli olması üzerinde duran Erdursun, emekliye verilecek enflasyon farkını yüzde 32 ve yüzde 33'lük yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden sürdürdü.

"Emekli aylıkları ortalama ne olur?" sorusuna yıl sonunda enflasyonun 32 ve 32 arasında gelmesi şartı ile yanıt veren Erdursun, şunları söyledi:

"Şimdi bu yüzde 32'lik artışla emekli aylıkları ortalama ne olur? Tek tek bunu ele alalım. Bugün en düşük emekli aylığı 16.881 lira. Şayet yüzde 32'lik bir enflasyon yıl sonunda çıkar ise; 16.881 lira olan emekli aylığı 19.092 liraya çıkar. Yüzde 33'lük enflasyon olur ise 19.241 lira olur. Bugün 17.000 lira emekli aylığı alan kişinin yüzde 32'lik bir enflasyon çıkarsa emekli aylığı 19.227 liraya, yüzde 33'lük enflasyon çıkarsa 19.377 liraya ulaşır. 18.000 lira alan, yüzde 32'lik enflasyonla 20.358 lira, yüzde 33'lük enflasyonla 20.516 lira alır. 19.000 lira olan emekli aylığı, yüzde 32 yıl sonunda enflasyon çıkar ise 21.489 liraya, yüzde 33 çıkar ise 21.656 liraya çıkar. 20.000 lira olan emekli aylığı, yüzde 32'ye göre 22.620 lira, yüzde 33 enflasyon çıkar ise 22.796 lira olur. Bu yanlış anlaşılmasın. Üzerine yüzde 32-33 oranında artış yapılacak anlamına gelmiyor. Zaten farklar verildi. Yüzde 32 ya da 33 çıkarsa bu oranlarda aradaki farklar verilecek. Yani yüzde 32'lik enflasyon olursa SSK'larda yüzde 13.10, yüzde 33 enflasyon çıkarsa yüzde 13.98 gibi artış olacak. Hesaplamaları buna göre yaptım."

Erdursun'un hesaplamalarına göre; emekli maaşı tutarlarının iki ihtimalli enflasyon verisi ile alacağı enflasyon farklı maaşları şu şekilde: