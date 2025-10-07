Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı. Milyonlarca kişinin umudunu kıracak tahmin ortaya çıktı. Emeklilerin kesinleşecek zam oranının eli kulağındayken 'ek zam' beklentisi boşa çıktı.

Vatandaş ekonomik verilerle bir türlü denk düşmeyen gerçek enflasyonun altında ezilirken 16 milyonu aşkın emekli beklediği zam oranını uzun süredir yakalayamayınca mağdur grupların en kalabalıklarından biri haline geldi.

Aldıkları enflasyon farkı TÜİK'in verilerine bile 3 ay dahi direnemeyen emekliler, bir yandan yıl sonu enflasyon verisi ile alacağı ikinci 6 aylık enflasyon farkını beklerken bir yandan da iktidardan gelecek ek zam açıklamasını beklemeye geçti.

yeni-proje-2025-10-07t125903-106.jpg

Emeklinin umudunu şimdiden kıracak açıklama ise SGK uzmanı İsa Karakaş'tan geldi.

ENFLASYON FARKININ ELİ KULAĞINDA

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, 5 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranının belirleneceğini duyurdu.

emeklinin-heyecanla-bekledigi-haberi-acikladi-eli-kulaginda-3.jpg

Karakaş, 3 aylık enflasyon verilerine göre emeklilerin kesinleşen enflasyon farkının ise yüzde 7,51 olduğunu açıkladı.

emeklinin-heyecanla-bekledigi-haberi-acikladi-eli-kulaginda-5.jpg

Ekim, Kasım ve Aralık aylarını enflasyonlarının açıklanmasına yaklaşık 3 aylı süre kalırken, iktidarın en fazla yüzde 30'luk yıl sonu enflasyon verisinin gelmesi ise mümkün görünmüyor. TÜİK'in yüzde 3,23'lük Eylül ayı enflasyon verisi hesaplamaları ve beklentileri değiştirdi.

emeklinin-heyecanla-bekledigi-haberi-acikladi-eli-kulaginda-4.jpg

EMEKLİNİN HEYECANLA BEKLEDİĞİ HABERİ AÇIKLADI

Son olarak temmuz ayında Meclis'ten geçen düzenlemeyle 16 bin 881 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşındaki artış içinse Meclis'e yeni bir düzenleme getirilecek. Karakaş, 2026 yılında en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla aynı oranda artırılmasının muhtemel olduğunu ve 18 bin 148 TL'ye yükseltilebileceğini belirtti.

emeklinin-heyecanla-bekledigi-haberi-acikladi-eli-kulaginda-6.jpg

Karakaş ayrıca bu yıl sonunda emekli maaşlarına yalnızca enflasyon farkı ekleneceğini belirterek, herhangi bir seyyanen zam ya da refah payı eklemesine başvurulmayacağını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre yıl sonunda açıklanan enflasyon farkları emeklilerin yalnızca kök maaşlarına yansıtılıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

