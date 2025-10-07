Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi "Çok düşük" dedi sinyali verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye’deki emeklilik yaşının çok düşük olduğunu savunarak, “Bu durum gelecek nesillere ihanet sayılabilir” dedi. Zeybekci, emeklilik sisteminde mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

“EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLMELİ"

Ekonomi gazetesine konuşan Zeybekci, mevcut emeklilik yaşının sürdürülebilir olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme şu anda gündemde değil ama yapılmalı mı? Evet, kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı.”

Zeybekci, siyasetin kısa vadeli popülist adımlar atmaması gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Ne zaman siyaset aciz hale gelse, ilk dokunduğumuz yer emeklilik sistemi oluyor. Bu, doğru değil. Bazı konuların milli mutabakatla Anayasa’ya yazılması gerekir”

“YENİ REFORM SÜRECİ BAŞLIYOR”

AKP’nin kapsamlı bir reform hazırlığı içinde olduğunu aktaran Zeybekci, 2026 yılının “reform yılı” olacağını ifade etti. Şunları kaydetti:

“Türkiye genelinde iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş katılımlı bir çalışma yaptık. Yaklaşık 3 bin sayfalık bir doküman hazırlandı. Finans, bankacılık, ticaret, hukuk ve çalışma hayatı alanlarında köklü değişiklikler yolda”

“REEL SEKTÖR RAHATLAMA BEKLİYOR”

Zeybekci ayrıca, yüksek faiz politikasının artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi:

“Uzun süre yüksek faizi sürdürecek noktada değiliz. Üretim ve maliyetler açısından artık bir rahatlamanın zamanı geldi. Reel sektör, gerçek hayat bunu istiyor.”

“ENFLASYONUN NEDENİ ARZ EKSİKLİĞİ”

Enflasyonla mücadelede arz tarafına daha fazla odaklanılması gerektiğini belirten Zeybekci, “Artık enflasyonun sebebi ‘talep yüksekliğindendir’ demekten çıkıp ‘arz eksikliğindendir’ demeye başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, konut ve gıda üretiminde başlatılan seferberliklerin kısa vadede etkisini göstereceğini de söyledi.