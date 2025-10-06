"Emekliye kiralık değildir" ilanına ceza

"Emekliye kiralık değildir" ilanına ceza
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde "Emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanına ilişkin inceleme başlattı. Bakanlık yetkilileri, yapılan denetim sonucunda ilanının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğunu tespit ederek yayından kaldırıldığını ve ilgili emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde yayımlanan ve “Emekliye kiralık değildir” ifadesi yer alan konut ilanıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan denetim sonucunda ilanın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğu tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, ilanı yayından kaldırdıklarını ve ilgili emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Vicdanları sızlatan ilan! Emekliye ev yok: Gerekçesi şoke ettiVicdanları sızlatan ilan! Emekliye ev yok: Gerekçesi şoke etti

Açıklamada, Bakanlığın her vatandaşın eşit şartlarda hizmet almasını sağlamak, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetleri denetlemek ve ayrımcılığın önüne geçmek gibi önceliklerinin bulunduğu vurgulandı. Bakanlık, vatandaşların haklarını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak:ANKA

