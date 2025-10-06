"Emekliye kiralık değildir" ilanına ceza

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde yayımlanan ve “Emekliye kiralık değildir” ifadesi yer alan konut ilanıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan denetim sonucunda ilanın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğu tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, ilanı yayından kaldırdıklarını ve ilgili emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, Bakanlığın her vatandaşın eşit şartlarda hizmet almasını sağlamak, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetleri denetlemek ve ayrımcılığın önüne geçmek gibi önceliklerinin bulunduğu vurgulandı. Bakanlık, vatandaşların haklarını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.