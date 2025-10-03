Vicdanları sızlatan ilan! Emekliye ev yok: Gerekçesi şoke etti

Pandemiden sonra fahiş düzeyde artan konut ve kira fiyatlarıyla beraber, ev sahiplerinin ev almak isteyen veya kiralamak isteyen vatandaşlardan talep ettiği kriterler, kimi zaman karşılanamaz düzeye çıkıyor. Kimi ev sahipleri bekara ev vermeyeceğini belirtirken, kimileri ise avukat veya yüksek maaşlı birisinin kefil olmasını talep ediyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2+1 daire için verilen ilanda ise, ilan sahibinin emeklilere yönelik koştuğu şart tepki çekti.

SGK Uzmanı Cenkci'den Bakan Işıkhan'a zor sorular

"MAAŞINA HACİZ KONULAMADIĞI İÇİN..."

Söz konusu ilanın açıklama kısmında, dairenin emlakçılara ve emeklilere verilmeyeceği, kesin ifadelerle belirtilirken, "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz" ifadelerinin yer alması, emeklilere yapılan "küstahlık" olarak değerlendirildi.

Dairenin sadece devlet memuru veya kurumsal çalışana verileceği belirtilirken, "Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu taleb edilecektir. işyerinden maaşında haciz olmadığına dair belgede istenilecektir" gibi şartların talep edilmesi dikkat çekti.

"EMEKLİMİZ ŞİMDİ DE EVSİZLİĞE SÜRÜKLENİYOR"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, skandal ilana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Emeklilerin artık sadece geçim derdiyle değil, barınma krizinin ağır yüküyle de mücadele ettiğini belirten Cenkci, "16.881 lira ile yaşam mücadelesi veren emeklimiz, şimdi de barınma krizinin pençesinde evsizliğe sürükleniyor. Açlık sınırının altında maaşa mahkûm edilen ve insan onuru hiçe sayılan emeklilerimizi bu barınma krizine sürükleyen zihniyeti değiştirmek, bizim en büyük sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.