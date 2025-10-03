Vicdanları sızlatan ilan! Emekliye ev yok: Gerekçesi şoke etti

Vicdanları sızlatan ilan! Emekliye ev yok: Gerekçesi şoke etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2+1 daire için verilen ilan tepki çekti. İlanda, dairenin emeklilere verilmeyeceği kesin bir dille belirtilirken, gerekçe olarak "maaşa haciz konulamaması" gösterildi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, ilana "Yaşam mücadelesi veren emeklimiz, şimdi de barınma krizinin pençesinde evsizliğe sürükleniyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Pandemiden sonra fahiş düzeyde artan konut ve kira fiyatlarıyla beraber, ev sahiplerinin ev almak isteyen veya kiralamak isteyen vatandaşlardan talep ettiği kriterler, kimi zaman karşılanamaz düzeye çıkıyor. Kimi ev sahipleri bekara ev vermeyeceğini belirtirken, kimileri ise avukat veya yüksek maaşlı birisinin kefil olmasını talep ediyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2+1 daire için verilen ilanda ise, ilan sahibinin emeklilere yönelik koştuğu şart tepki çekti.

emekliler-emlak.webp

SGK Uzmanı Cenkci'den Bakan Işıkhan'a zor sorularSGK Uzmanı Cenkci'den Bakan Işıkhan'a zor sorular

"MAAŞINA HACİZ KONULAMADIĞI İÇİN..."

Söz konusu ilanın açıklama kısmında, dairenin emlakçılara ve emeklilere verilmeyeceği, kesin ifadelerle belirtilirken, "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz" ifadelerinin yer alması, emeklilere yapılan "küstahlık" olarak değerlendirildi.

Dairenin sadece devlet memuru veya kurumsal çalışana verileceği belirtilirken, "Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu taleb edilecektir. işyerinden maaşında haciz olmadığına dair belgede istenilecektir" gibi şartların talep edilmesi dikkat çekti.

3-002.jpg

"EMEKLİMİZ ŞİMDİ DE EVSİZLİĞE SÜRÜKLENİYOR"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, skandal ilana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

yeni-proje-1.jpg

Emeklilerin artık sadece geçim derdiyle değil, barınma krizinin ağır yüküyle de mücadele ettiğini belirten Cenkci, "16.881 lira ile yaşam mücadelesi veren emeklimiz, şimdi de barınma krizinin pençesinde evsizliğe sürükleniyor. Açlık sınırının altında maaşa mahkûm edilen ve insan onuru hiçe sayılan emeklilerimizi bu barınma krizine sürükleyen zihniyeti değiştirmek, bizim en büyük sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

mehmet-akif-cenkci.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Ekonomi
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler