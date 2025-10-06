Emekliler haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başında uzman ekipleri ile milyonlarca çalışanın sigorta primlerini geriye dönük denetlemeye aldı. Yapay zekadan da destek alınan denetlemede ve değerlendirmeye alınan ihbarlardan oluşturulan listelerde 'şüpheli emeklilik' işlemi gerçekleştirdiği tespit edilen vatandaşlar için harekete geçildi.

Sahte sigortalılık ve sahte boşanma ile çok sayıda usulsüzlük yapıldığı belirlenirken kara haber o kişilerin evlerine gitti.

EMEKLİLER HABERİ ALINCA BEYNİNDEN VURULMUŞA DÖNDÜ

Milyonlarca mükellefin emekli olmadan önceki 5 yıllık çalışma hayatını inceleyen SGK, şüpheli olarak listeledikleri vatandaşların savunmalarını almak üzere ikamet adreslerine yazı göndermeye başladı. Bu yöntem ile usulsüzlük riski barındıran işletmelerde çalışan emekliler, bölgedeki en yakın SGK il ya da ilçe müdürlüğüne izahat vermeye davet edildi.

Söz konusu uygulama ile yalnızca emekliler değil aynı dönemde, aynı iş yerinde çalıştıkları vatandaşlar da tanık olarak ifadeye çağrıldı. SGK tarafından adreslere gönderilen tebligatın ardından konuya ilişkin SGK müdürlüklerine 3 iş günü içerisinde başvuru yapılması gerekirken emekliler ilk etapta detaylı bir bilgilendirilmenin ardından geçmişlerine yönelik soruları yanıtlıyor.

Emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilmesi halindeyse ilgili kişiden emeklilik hayatı boyunca elde ettiği maaş yasal faizi ile birlikte geri alınıyor. Gerekli görülmesi halinde SGK, söz konusu emekli hakkında adli makamlara şikayet başvurusunda bulunabilirken denetimlerin tamamlanmasıyla ilgili emeklinin çalışma hayatında usulsüz olarak ödenen tüm primler de siliniyor.



Yeniden emeklilik hakkı elde edilebilmesi için usulsüz alınan maaşın iadesinin yanı sıra eksik kalan prim günlerinin de tamamlanması şart koşuluyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SONA GELİNDİ

İncelemeler şehir bazlı olarak kategorilere ayrılırken, emekli nüfusunun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere yoğunlaşan SGK birimleri, çalışmalarda son aşamaya geldi.

Bu kapsamda hazırlanan tebligatların sayısı 100 bine yaklaşırken, gelecek yılda denetimlerin odağı daha düşük nüfuslu şehirlere kaydırılacak.