Emekliler haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü

Emekliler haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü
Yayınlanma:
SGK'dan evine kağıt gönderilen binlerce emekli haberi alınca beyninde vurulmuşa döndü. Yapay zeka destekli çalışma kapsamında milyonlarca çalışanın primlerini geriye dönük olarak taramaya başlayan SGK, 'şüpheli emeklilik' tespit ettiği vatandaşlardan ödediği emekli maaşlarını geri alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başında uzman ekipleri ile milyonlarca çalışanın sigorta primlerini geriye dönük denetlemeye aldı. Yapay zekadan da destek alınan denetlemede ve değerlendirmeye alınan ihbarlardan oluşturulan listelerde 'şüpheli emeklilik' işlemi gerçekleştirdiği tespit edilen vatandaşlar için harekete geçildi.

Sahte sigortalılık ve sahte boşanma ile çok sayıda usulsüzlük yapıldığı belirlenirken kara haber o kişilerin evlerine gitti.

EMEKLİLER HABERİ ALINCA BEYNİNDEN VURULMUŞA DÖNDÜ

Milyonlarca mükellefin emekli olmadan önceki 5 yıllık çalışma hayatını inceleyen SGK, şüpheli olarak listeledikleri vatandaşların savunmalarını almak üzere ikamet adreslerine yazı göndermeye başladı. Bu yöntem ile usulsüzlük riski barındıran işletmelerde çalışan emekliler, bölgedeki en yakın SGK il ya da ilçe müdürlüğüne izahat vermeye davet edildi.

emekliler-haberi-alinca-beyninden-vurulmusa-dondu-2.jpg

Söz konusu uygulama ile yalnızca emekliler değil aynı dönemde, aynı iş yerinde çalıştıkları vatandaşlar da tanık olarak ifadeye çağrıldı. SGK tarafından adreslere gönderilen tebligatın ardından konuya ilişkin SGK müdürlüklerine 3 iş günü içerisinde başvuru yapılması gerekirken emekliler ilk etapta detaylı bir bilgilendirilmenin ardından geçmişlerine yönelik soruları yanıtlıyor.

emekliler-haberi-alinca-beyninden-vurulmusa-dondu.jpg

Emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilmesi halindeyse ilgili kişiden emeklilik hayatı boyunca elde ettiği maaş yasal faizi ile birlikte geri alınıyor. Gerekli görülmesi halinde SGK, söz konusu emekli hakkında adli makamlara şikayet başvurusunda bulunabilirken denetimlerin tamamlanmasıyla ilgili emeklinin çalışma hayatında usulsüz olarak ödenen tüm primler de siliniyor.

emekliler-haberi-alinca-beyninden-vurulmusa-dondu-3.jpg


Yeniden emeklilik hakkı elde edilebilmesi için usulsüz alınan maaşın iadesinin yanı sıra eksik kalan prim günlerinin de tamamlanması şart koşuluyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SONA GELİNDİ

İncelemeler şehir bazlı olarak kategorilere ayrılırken, emekli nüfusunun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere yoğunlaşan SGK birimleri, çalışmalarda son aşamaya geldi.

emekliler-haberi-alinca-beyninden-vurulmusa-dondu-4.jpg

Bu kapsamda hazırlanan tebligatların sayısı 100 bine yaklaşırken, gelecek yılda denetimlerin odağı daha düşük nüfuslu şehirlere kaydırılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Ekonomi
New York borsasında yeni rekor
New York borsasında yeni rekor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu