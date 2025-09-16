Kamuda tasarruf çalışandan yapılacak! Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandı

Zülal Koçer - Özel Haber

Ekonomi yönetimi geçtiğimiz hafta Orta Vadeli Programı açıkladı, böylece önümüzdeki 3 yılın programı da belli oldu. Program yatırımların olacağının yanı sıra tasarrufa gidileceğini söylüyordu.

Tasarrufun detayları Resmi Gazete'de yayımlanan "2026-2028 Bütçe Hazırlama Rehberi"nde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan rehber kamuda çalışan milyonların haklarını kısıtlayacak bir çok hedefi içeriyor.

"Fazla çalışma, ek çalışma, ödül ve ikramiyeler gibi ödemeler nedeniyle ortaya çıkacak ödenek talebi asgari seviyede tutulacaktır." ifadesi onlardan sadece bir tanesi.

KAMU ÇALIŞANLARINI NASIL BİR DÖNEM BEKLİYOR?

Peki Bütçe Hazırlama Rehberi'nin kamu çalışanları için ne anlama geliyor? Rehberde kısıtlama getiren maddeler hangileri?

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ve Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, İstanbul Üniversitesi işyeri temsilcisi Akademisyen Levent Dölek halktv.com.tr'ye değerlendirdi.

Prof.Dr. Aziz Çelik'e göre hazırlanan bu rehber daha sıkı bir maliye politikası işlenecek ve kamuda kemerler sıkılmaya devam edilecek.

Çelik "Bu kısıntılar çalışanların haklarını daraltacak yönde." dedi.

"Kemer sıkma ve kamu harcamalarını daraltma yönünde çok sayıda hedefe yer veriliyor" diyen Çelik maddeleri sıraladı.

"İŞLER ÖDENEK YOK DENEREK REDDEDİLECEK"

Levent Dölek ise kemer sıkmaya yönelik bu maddelerin özlük haklarının kaybına yol açmadığını ancak "Tüm dönem boyunca bir çok işin aksamasına ödenek yok denerek reddedilmesine neden olacağını" ifade etti.

Dölek geçen dönem kamu tasarrufu devreye alındığında kaldırılan personel servislerini hatırlatarak, bu süreçte benzer hak daraltmalarının olacağına işaret etti.

Yayımlanan rehbere ilişkin Dölek ""Özetle maliye kamu kurumlarına bütçe için ödenek talebinde bulunurken kısıtlarınız bunlardır onun dışında bütçede ne varsa o harcanak yıl içinde ek ödenek verilmeyecek diyor" değerlendirmesinde bulundu.

KAMU ÇALIŞANLARININ HAKLARINI DARALTABİLECEK MADDELER

Prof. Dr. Aziz Çelik rehberde yer alan ve çalışanlar için kısıt getirebilecek maddeleri şu şekilde sıraladı: