Kamuda tasarruf çalışandan yapılacak! Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandı
Zülal Koçer - Özel Haber
Ekonomi yönetimi geçtiğimiz hafta Orta Vadeli Programı açıkladı, böylece önümüzdeki 3 yılın programı da belli oldu. Program yatırımların olacağının yanı sıra tasarrufa gidileceğini söylüyordu.
Tasarrufun detayları Resmi Gazete'de yayımlanan "2026-2028 Bütçe Hazırlama Rehberi"nde yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan rehber kamuda çalışan milyonların haklarını kısıtlayacak bir çok hedefi içeriyor.
"Fazla çalışma, ek çalışma, ödül ve ikramiyeler gibi ödemeler nedeniyle ortaya çıkacak ödenek talebi asgari seviyede tutulacaktır." ifadesi onlardan sadece bir tanesi.
KAMU ÇALIŞANLARINI NASIL BİR DÖNEM BEKLİYOR?
Peki Bütçe Hazırlama Rehberi'nin kamu çalışanları için ne anlama geliyor? Rehberde kısıtlama getiren maddeler hangileri?
Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ve Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, İstanbul Üniversitesi işyeri temsilcisi Akademisyen Levent Dölek halktv.com.tr'ye değerlendirdi.
Prof.Dr. Aziz Çelik'e göre hazırlanan bu rehber daha sıkı bir maliye politikası işlenecek ve kamuda kemerler sıkılmaya devam edilecek.
Çelik "Bu kısıntılar çalışanların haklarını daraltacak yönde." dedi.
"Kemer sıkma ve kamu harcamalarını daraltma yönünde çok sayıda hedefe yer veriliyor" diyen Çelik maddeleri sıraladı.
"İŞLER ÖDENEK YOK DENEREK REDDEDİLECEK"
Levent Dölek ise kemer sıkmaya yönelik bu maddelerin özlük haklarının kaybına yol açmadığını ancak "Tüm dönem boyunca bir çok işin aksamasına ödenek yok denerek reddedilmesine neden olacağını" ifade etti.
Dölek geçen dönem kamu tasarrufu devreye alındığında kaldırılan personel servislerini hatırlatarak, bu süreçte benzer hak daraltmalarının olacağına işaret etti.
Yayımlanan rehbere ilişkin Dölek ""Özetle maliye kamu kurumlarına bütçe için ödenek talebinde bulunurken kısıtlarınız bunlardır onun dışında bütçede ne varsa o harcanak yıl içinde ek ödenek verilmeyecek diyor" değerlendirmesinde bulundu.
KAMU ÇALIŞANLARININ HAKLARINI DARALTABİLECEK MADDELER
Prof. Dr. Aziz Çelik rehberde yer alan ve çalışanlar için kısıt getirebilecek maddeleri şu şekilde sıraladı:
- "Mevcut personelin etkin ve verimli çalışması sağlanacak, âtıl personel oluşmasına izin verilmeyecek ve açıktan atama talepleri asgari seviyede tutulacaktır.
- Kanundan doğan mecburi yükümlülükler hariç, bir önceki mali yıldaki kadro ve pozisyon sayılarındaki azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas veya kullanım talebinde bulunulabilecektir.
- Fazla çalışma, ek çalışma, ödül ve ikramiyeler gibi ödemeler nedeniyle ortaya çıkacak ödenek talebi asgari seviyede tutulacaktır.
- Döner sermayelere ait vizeli kadro ve pozisyonlarda görev yapan personelin ücretleri döner sermayeden ödeneceğinden, bütçeden ödenek teklif edilmeyecektir.
- "Doğum yardımı ödeneği" için bütçeden herhangi bir ödenek teklifinde bulunulmayacaktır.
- "Geçici Süreli Çalışanlar" için ayrılan ödenekler aşılamayacak, yıl içinde ödenek eklenemeyecek, başka tertiplerden aktarılamayacak ve ödenek üstü harcama yapılamayacaktır.
- Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak, mevcut sözleşmeler bitimine kadar devam edebilecek olsa da sözleşme süresinin bitimine kadar süreyle ödenek teklifinde bulunulmayacaktır. Toplu taşıma olmayan yerlerde ise en etkin ve ekonomik yöntemler tercih edilecektir.
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Transferlerin kısılması: Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsilatını artıracak ve giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlayacak tedbirlere ağırlık verilecek ve bütçeden bu kuruluşa yapılacak transferler asgari düzeyde tutulacaktır.
- Kamu İktisadi Teşebbüslerine Yapılan Transferler: Kamu iktisadi teşebbüslerine bütçeden yapılacak transferler, bu kuruluşların verimlilik ve karlılıklarını artırmalarını teşvik etmek amacıyla ve özelleştirme uygulamaları da dikkate alınarak en az seviyede tespit edilecektir.
- Kanundan doğan mecburi yükümlülükler dışında, bir önceki mali yılda emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas veya kullanım talebinde bulunulabilecektir [54c]. Bu, genel personel sayısının artırılmaması veya sınırlı tutulması hedefini göstermektedir.
- Fazla çalışma, ek çalışma, ödül ve ikramiyeler gibi ödemeler nedeniyle ortaya çıkacak ödenek talebi asgari seviyede tutulacaktır. Bu, personel maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.
- Geçici Süreli Çalışanlar" (vizesiz geçici işçiler, aday çıraklar, stajyer öğrenciler, usta öğreticiler, kısmi zamanlı çalışan öğrenciler ve ders ücreti karşılığında görevlendirilenler gibi personele yapılan ücret ödemeleri) için ayrılan ödenekler aşılamayacak, yıl içinde ödenek eklenemeyecek, başka tertiplerden aktarılamayacak ve ödenek üstü harcama yapılamayacaktır. Bu, geçici personel giderlerinde katı bir bütçe disiplini sağlanmasını hedeflemektedir.