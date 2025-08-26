Memur zammı belli oldu! Hangi memur kaç lira maaş alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Hakem Kurulunun yapılacak zam toplantısındaydı. Memur zammı için 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme Zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugün üçüncü kez bir araya geldi. Toplantıdan karar çıktı. Hükumetin 2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5+4 teklif edildi.

Sendikalar çekildi şimdi ne olacak? Uzman isim olacakları açıkladı!

Memur masadan kalktı ama Hakem Kurulu zam oranını onayladı!

Buna göre Hakem Kurulu 2026 için 11+7, 2027 için 5+4 zamma karar verdi.

Buna göre yeni memur maaşları da ortalama olarak şu şekilde belirlenmiş oldu: