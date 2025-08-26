Memur masadan kalktı ama Hakem Kurulu zam oranını onayladı!

Yayınlanma:
Memur zammına Hakem Kurulu kararını verirken yetkili sendika Memur-Sen ve Kamu-Sen masadan kalktı. Ancak Hakem Kurulu buna rağmen karar verdi.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam pazarlığında karar verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısında zam kararını verdi. Kurul 2026 için iktidarın sunduğu teklifi aynı bırakırken, 2027 yılı için bir puanlık artışa karar verdi. Böylece memura, taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, 2026 için yüzde 11 + 7 zam, 2027 yılı için ise yüzde 5 + 4 oranında zam kabul edildi.

Karar sonrası Memur Sen, "Hakem Kurulu'ndan çekildik" açıklaması yaptı. Kamu-Sen de çekildi. Ancak buna rağmen kurul kararı onayladı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi.

"Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez

Hakem Kurulu’ndan çekildik"

Masada yer alan ikinci sendika olan Kamu-Sen de çekildiğini açıkladı.

KESK'TEN TEPKİ

KESK ise hem kurulu hem de masaya oturan sendikaları eleştirdi. Ankara'da Sayıştay önünde açıklama yapan KESK üyeleri "AKP zammını al başına çal", "Sefalete teslim olmayacağız" sloganlarını attı.

Burada konuşan Eşgenel Başkanı Ayfer Koçak yetkili sendika Memur-Sen ve Kamu-Sen'in baştan masaya oturmayarak Hakem Kurulu'nun işlevsiz bırakma hakkı olduğunu söyledi. "Ancak Hakem Kurulu'nun toplanmasını sağlayarak kamu emekçilerinin bu sefalet ücretleri ile başbaşa kalmasını sağladılar. Bugün masadan geri çekilmeleri ancak Hakem Kurulu'nun tamamının istifası ile bir anlam bulacak yani bu geri çekilme bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, kuruldan çıkacak nihai kararı merakla bekliyordu.

TARAFLARIN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet, son teklifinde taban aylığa 1.000 TL iyileştirme yapılmasını önerdi. Ayrıca 2026 yılı için yüzde 11 + 7; 2027 yılı için ise yüzde 4 + 4 oranında zam önerisi sundu.

Buna karşılık Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

