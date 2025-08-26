Sendikalar çekildi şimdi ne olacak? Uzman isim olacakları açıkladı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam pazarlığında karar verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısında zam kararını verdi. Kurul 2026 için iktidarın sunduğu teklifi aynı bırakırken, 2027 yılı için bir puanlık artışa karar verdi.

Böylece memura, taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, 2026 için yüzde 11 + 7 zam, 2027 yılı için ise yüzde 5 + 4 oranında zam kabul edildi.

SENDİKALAR KURULDAN ÇEKİLDİ

Karar sonrası Memur Sen, "Hakem Kurulu'ndan çekildik" açıklaması yaptı.

Masada yer alan ikinci sendika olan Kamu-Sen de çekildiğini açıkladı.

KESK ise hem kurulu hem de masaya oturan sendikaları eleştirdi. KESK sendikaların en baştan masaya oturmaması gerektiğini söyledi.

"KURUL KARAR ALAMAZ"

Peki sendikaların bu adımı süreci nasıl etkileyecek. Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik sendikaların bu adımı sonrası olacaklara ilişkin şunları kaydetti:

Memur-Sen ve Kamu-Sen Hakem Kurulu kararının ortağıdır! Memur-Sen ve Kamu-Sen'in Hakem Kurulu müzakereleri devam ederken masadan kalktığı anlaşılıyor. Toplantıya katılmasalardı elbette Kurul karar alamazdı. Her toplantının en az 8 üyeyele başlaması lazım. Ancak toplantı başladıktan sonra masadan çekilmek ucuz demagoji ve şovdan ibarettir. Sonuç doğurmaz. Başlayan toplantı devam eder ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Memur-Sen ve Kamu-Sen Hakem Kurulu çoğunluğunu sağlayarak karar alınmasını sağladılar. Kurula meşruiyet sağladılar. Memur-Sen ve Kamu-Sen Hükümetle birlikte bu kararın ortağıdır! Kimse sorumluluğu atanmış bir Kurula atmasın! Asli sorumlular Hükümet ile Memur-Sen ve Kamu-Sen'dir!

TARAFLARIN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet, son teklifinde taban aylığa 1.000 TL iyileştirme yapılmasını önerdi. Ayrıca 2026 yılı için yüzde 11 + 7; 2027 yılı için ise yüzde 4 + 4 oranında zam önerisi sundu.

Buna karşılık Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etti.