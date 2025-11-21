Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Gergin başlayan toplantıda, Mansur Yavaş ile bazı meclis üyeleri arasında gerilim yaşandı. Yavaş, meclis üyelerinin masalara vurması üzerine oturuma ara verdi.

Yavaş, AKP ve MHP sıralarından seslerin yükselmesi üzerine “Bağırma lan! Ne bağırıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

ANKARA'YA BEDAVA ULAŞIM MÜJDESİ

Mansur Yavaş, başkentteki ulaşım sorununa ilişkin hayata geçirmek istediği flaş projesini duyurdu.

"Allah nasip ederse, bütçemiz uygun hale gelirse Ankara halkına bir müjdem var" diyen Yavaş, belediye envanterine 1000 adet yeni otobüs ekleyerek, ulaşımı bedava yapacağını duyurdu.

Yavaş, "Trafiği ancak böyle çözeriz. Bolca otobüs almamız gerekiyor, altyapıyı yapabilirsek halkı bedava taşıyarak trafiği rahatlatacağız" dedi.

"SÖZ VERİYORUM SUYU DA BEDAVA VERİRİZ"

Yavaş, su faturalarına ilişkin yapılan eleştirilerle ilgili olarak "Hükümet enerji maliyetini kaldırsın, söz veriyorum suyu da bedava veririz" diye konuştu.