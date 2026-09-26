Murat Kurum sayıyı açıkladı: TOKİ başvuruları tamamlandı, sırada kura çekimleri var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu.

KURUM AÇIKLADI: BİN 71 KİŞİ HAK KAZANDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Şartları sağlayan vatandaşlarımız arasından bin 71 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul’da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül’de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla (25 Eylül) tamamlandı.

İncelemenin ardından şartları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan milyonlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul’da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) hallkı faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etme şartı da aranacak. 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy’de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak.

Bu kampanyada halktan başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.