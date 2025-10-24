Kurultay davası çöktü borsa şahlandı!

CHP Kurultayı davasında mahkemenin davayı reddetmesi ile Borsa İstanbul'da ralli yaşandı.

Borsa İstanbul, güne yükselişle başlamasının ardından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik davanın reddedilmesiyle birlikte kazançlarını artırdı. Kararın ardından BIST 100 endeksi yüzde 4’ü aşan bir yükselişle yeniden 11 bin puanın üzerine çıktı.

BIST 100 YENİDEN 11 BİN PUANIN ÜZERİNDE

Güne 91,57 puanlık artış ve yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başlayan BIST 100 endeksi, mahkeme kararının ardından yükselişini hızlandırarak yüzde 4’ün üzerine taşıdı.

Saat 11.20 itibarıyla endeks yüzde 3,95 artışla 11.027,38 puandan işlem gördü.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 7’Yİ AŞTI

Güne yüzde 1,75 artışla 14.337,57 puandan başlayan bankacılık endeksi (XBANK), karar sonrası yükselişini sürdürerek yüzde 7’nin üzerine çıktı. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 7,09 artışla 15.089,23 puan seviyesine ulaştı.

Böylece, mahkemenin CHP kurultayına ilişkin talebi reddetmesinin ardından piyasalarda belirsizliğin azalması ve siyasi tansiyonun düşmesiyle borsada alımlar hızlandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

