Otobüs biletlerine zam geldi! Resmi açıklama yok: Kafalarına göre fiyat belirliyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısının ardından Kurban Bayramı tatiliyle ilgili müjdeyi paylaşmıştı.

Erdoğan, "Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz" demişti.

HEVESLER KURSAKTA KALDI!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla milyonlarca kişi seyahat planı yapmaya başladı. Ancak bayram yoğunluğunu fırsata çeviren bazı şehirlerarası otobüs firmaları, bilet fiyatlarını artırdı.

Tatil kararının ardından birçok hatta fiyatlar kısa sürede yükselirken, vatandaşlar “bayram zammı” tepkisi gösterdi.

YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu tarafından Show Haber'e yapılan değerlendirmelerde, akaryakıt ve otoyol ücretlerindeki yükselişin firmaları zorladığı belirtildi.

Bayram dönemi için bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılabileceği konuşuluyor.

RAKAMLAR UÇTU BİLE!

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri ise yeni fiyatların kademeli biçimde uygulanmaya başladığını belirtti.

Otobüs firmalarında çalışan görevliler ve şoförler, birçok hatta fiyatların yükseldiğini dile getirdi. Bazı firmaların zamlı tarifeleri birkaç gün önce uygulamaya koyduğu ifade edildi.

Bir çalışan fiyatlardaki değişim için "Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor" dedi.

Ankara-Gaziantep hattında bilet fiyatının yaklaşık 1600 lira seviyesinde olduğu kaydedildi. Van seferlerinde fiyatların 1700-1800 lira bandından 2700 liraya kadar yükseldiği ortaya çıktı.