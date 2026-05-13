SGK'dan yemek ücreti ayarlaması: 300 liraya yükseltildi

Nisan ayında yürürlüğe giren kanunla, günlük yemek yardımı için uygulanan vergi ve prim istisnası miktarları eşitlendi.

Daha önce 158 TL ile sınırlanan prim muafiyeti, vergi tarafında olduğu gibi günlük 300 TL seviyesine çekildi. Mevzuata göre, eğer yemek hizmeti bizzat iş yeri sınırları içerisinde sağlanıyorsa bedelin tamamı sigorta priminden muaf tutulmaya devam edecek.

Ancak yemek kartı veya nakit ödeme gibi yöntemlerde, fiilen çalışılan her bir gün için sadece 300 TL’ye kadar olan kısım sigortadan kaçırılabilecek. Bu sınır, 2027 senesinden itibaren her yıl "yeniden değerleme oranı" kadar artırılacak; yani ücretli çalışanlar enflasyonun peşinden koşmaya devam edecek.

17 NİSAN'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işveren işlemlerine dair genelgede değişikliğe giderek uygulamanın detaylarını netleştirdi. Yemek kartlarına dair bu yeni düzenleme 17 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Genelgedeki ifadelere göre, prim esas kazanca dahil edilmeyecek tutar hesaplanırken sadece fiilen işe gidilen günler baz alınacak. Bu sınırı aşan ödemeler veya işe gidilmeyen günler için yatırılan yemek bedellerinden devlet çatır çatır sigorta primi kesecek.

İŞ YERİNDE YEMEK YİYENLER İÇİN DURUM FARKLI

Şirketin kendi yemekhanesinde veya müştemilatında işçilere kendi imkanlarıyla yemek sunulması ya da dışarıdan hazır yemek satın alınarak bu yemeğin iş yerinde halka verilmesi durumunda herhangi bir tavan fiyat uygulanmayacak. Bu senaryoda yemek maliyetinin tamamı, rakam ne olursa olsun sigorta primine esas kazançtan muaf tutulacak.

LOKANTA VE RESTORANLARDAN HİZMET ALANLAR

Eğer işletme kendi içinde yemek vermeyip personelini dışarıdaki bir lokantaya yönlendiriyorsa, buralara yapılan ödemelerde 300 TL sınırı devreye girecek. Her bir ücretli çalışan için günlük 300 TL’ye kadar olan ödemeler prim dışı kalacak, üzerindeki her kuruş prime dahil edilecek.

YEMEK KUPONU VE KARTI KULLANAN MİLYONLAR

Yemek ihtiyacının yemek kuponu, yemek kartı veya yemek çeki gibi araçlarla giderilmesi durumunda da aynı tarife geçerli olacak. Milyonların cebindeki dijital yemek kartlarına yüklenen bedellerin günlük 300 TL’si primden muaf sayılacak.

NAKİT ÖDEMEDE DE SINIR AYNI

İşverenin yemek bedelini doğrudan işçinin eline nakit olarak sayması durumunda da kural değişmiyor. Fiilen çalışılan günler için ödenen paranın günlük 300 TL’lik kısmı sigorta primine esas kazanç dışında tutulacak.

YEMEK KARTI İLE MARKET ALIŞVERİŞİNE ONAY

SGK genelgesinde, bu yardımın amacının işçinin beslenmesini sağlayarak verimliliği artırmak olduğu vurgulandı. Bu kapsamda ücretli çalışanın kendisine verilen nakit para veya yemek kartı, kuponu, çeki gibi araçlarla beslenme ihtiyacını karşılamak üzere marketten gıda maddesi alıp tüketmesi halinde de istisna uygulanacak. Yani halk, yemek kartıyla marketten peynir-ekmek aldığında da 300 TL’lik prim muafiyetinden yararlanılabilecek.

Genelgede ayrıca çok kritik bir uyarı yapıldı: İşverenler sağladıkları bu sosyal yardımları bahane ederek asgari ücretten herhangi bir indirim yapamaz. Yemek parası, brüt asgari ücretin bir parçası değil, ona ilave bir ödeme olarak verilmek zorunda.

HEM YEMEKHANE HEM KART VARSA NE OLACAK?

Bazı işletmelerde uygulanan karma sistemlere de açıklık getirildi. Eğer bir iş yerinde bazı çalışanlar yemekhaneyi kullanıyor, bazıları ise kart alıyorsa; yemekhaneden yararlananlar için sınırsız istisna, kart alanlar için ise günlük 300 TL sınırı uygulanacak.

ÇİFTE AVANTAJA GEÇİT YOK

Fiilen çalışılan günlerin tamamında iş yeri yemekhanesinde yemek yiyen bir çalışana, ayrıca yemek kartı veya nakit para verilirse iş değişiyor.

Yemekhanedeki yemek için tam istisna uygulanırken, fazladan verilen nakit veya kart tutarının tamamı sigorta primine dahil edilecek. Ancak çalışan ayın bir kısmında yemekhaneyi kullanıp, kalan günlerde dışarıda yemek için kart kullanıyorsa (örneğin 10 gün yemekhane, 12 gün kart), her iki kalem için de kendi kuralları dahilinde istisnadan yararlanılabilecek.

SGK, bu ödemeler üzerinden yapılacak "danışıklı dövüş" (muvazaa) hallerine karşı da işverenleri uyardı. Eğer yemek bedeli adı altında usulsüz ödemeler tespit edilirse, devletin uğradığı prim kaybı işverenden gecikme zammı ve cezasıyla birlikte tahsil edilecek.