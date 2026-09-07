Köpek satın almak isteyenlere belge şartı

Evcil hayvanlara ilişkin hem işletmeleri hem de hayvan sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren belge mecburiyeti yeniden gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde köpek satışında uyulması zorunlu olan kuralları hatırlattı.

Yapılan açıklamaya göre işletmelerin yalnızca satış yapması yeterli görülmüyor, hayvanın yaşayacağı eve ait birtakım evrakların da işlem sırasında denetlenmesi şart koşuluyor.

APARTMAN YÖNETİCİSİNDEN ONAY ŞARTI GETİRİLDİ

2024 yılının son döneminde yayımlanan ilgili yönetmelik uyarınca, köpek satın almak isteyen kişilerden yaşadıkları hanede köpek bakılmasına mani bir durum olmadığını gösteren belgeler talep ediliyor.

Bu kapsamda alıcının, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki yönetim planını ve bağımsız bölümde köpek bulundurabileceğine dair apartman yöneticisinden alınmış onay belgesini ibraz etmesi gerekiyor. İlgili belgelerin temin edilmesinden ise doğrudan satışı gerçekleştiren işletmeler sorumlu tutuluyor.

SATIŞIN 5 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU

Bakanlığın hatırlattığı kurallar arasında işlemlerin resmi kurumlara bildirilmesi de yer alıyor. Yönetmelik gereğince, ikamet edilen binada köpek bakılabileceğine dair yöneticiden izin kâğıdı alınması mecburi.

Bunun yanı sıra kedi ve köpek satışına dair bilgilerin en geç 5 gün içerisinde ilgili il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi şartı aranıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI YAĞACAK

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren ev hayvanı satış yerlerine idari para cezaları kesileceği bildirildi. Bakanlık, satışa çıkarılan hayvanların sağlığı ve güvenliği için gereken tedbirleri almayan işletmelere hayvan başına 4 bin 344 Türk Lirası tutarında idari para cezası verileceğini duyurdu.

Evrakları tamamlama yükümlülüğünün alıcıya değil satıcıya yüklenmiş olması, kurallara uyulmadığı takdirde doğrudan işletmelerin ceza almasını beraberinde getiriyor.