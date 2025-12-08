Kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda değişmedi

Kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda değişmedi
Fed New York Şubesi’nin anketine göre tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,2 seviyesinde kaldı; mali duruma ilişkin beklentiler ise kötüleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 1200 hane halkının katıldığı anket, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin kasım ayında da yüzde 3,2’de sabit kaldığını ortaya koydu.

Ankete göre, tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de yüzde 3 seviyesinde seyrini korudu.

İşgücü piyasasına dair beklentilerde sınırlı bir iyileşme görülürken, katılımcıların hem mevcut ekonomik durum hem de geleceğe yönelik kişisel mali beklentileri bir önceki aya kıyasla daha olumsuz hale geldi.

Hane gelirlerindeki artış beklentisi kasım ayında 0,1 puan yükselerek yüzde 2,9’a çıktı. Harcamalara ilişkin beklenti ise 0,2 puanlık artışla yüzde 5’e tırmandı.

Gıda, kira ve sağlık hizmetleri gibi temel kalemlerde maliyet artışına yönelik beklentiler güçlenirken, özellikle sağlık harcamalarındaki beklenen değişim yüzde 10,1’e çıkarak Ocak 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda fiyatlarında beklenen artış yüzde 5,9, benzinde yüzde 4,1, kira için yüzde 8,3, üniversite eğitimi için yüzde 8,4 olarak kaydedildi.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3 artış göstermişti. Federal hükümetin kapanması nedeniyle ekim ayı TÜFE verileri yayımlanamamış; kasım ayı verisinin ise 18 Aralık’ta açıklanacağı duyurulmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

