Karatepe: Geçim sıkıntısı çeken milyonlar kredi kartlarına mahkum edildi
CHP'li Ekonomist Yalçın Karatepe, enflasyon raporuna ilişkin TCMB Başkanı Karahan'ın kart haracamalarına ilişkin ifadeleirni "Yaşamını sürdürmek için kredi kartına, tüketicine kredilerine, KMH hesabına mahkum olanlara, 'harcama eğilimleri yüksek' diyerek en yüksek faizi ödettiriyorsunuz. " dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın yılın son enflasyon raporuna ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Karatepe, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaşın kredi kartı ve kredilere mahkum bırakıldığını, buna rağmen “harcama eğilimleri yüksek” denilerek en yüksek faizlerin uygulandığını söyledi.

Karatepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karahan’ın, “Faizi alan olduğu gibi veren de var. Borç alan kesimin, yani faiz ödeyen kesimin harcama eğilimi daha yüksek” sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan, ‘harcama eğilimi’ yüksek olduğu için borçlanmıyorlar; paraları olmadığı için ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına borçlanmak zorunda kalıyorlar.”

CHP’li Karatepe, mevcut ekonomik düzenin adaletsizliğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşamını sürdürmek için kredi kartına, tüketici kredisine, KMH hesabına mahkum olanlara, ‘harcama eğilimleri yüksek’ diyerek en yüksek faizi ödettiriyorsunuz.

Diğer taraftan, harcayamayacağı kadar çok parası olanlar ise zenginliklerine zenginlik katıyor.
Nereden baksak tutarsız, nereden baksak adaletsiz.”

Karatepe’nin paylaşımı, özellikle yüksek kredi kartı faizleri ve artan hanehalkı borçluluğu nedeniyle kamuoyunda yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

