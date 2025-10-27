Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde sabit kaldı.

İşsizlik çığ gibi büyüdü! İş bulamayan gençler çaresiz: Bakın ne yapıyorlar?

Verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kaldı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,4, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak belirlendi.

İSTİHDAM 200 BİN KİŞİ AZALDI

Eylül ayında istihdam edilen kişi sayısı 200 bin azalarak 32 milyon 491 bin olarak açıklandı. İstihdam oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 48,9 seviyesinde ölçüldü. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,3 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM GERİLEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık düşüşle yüzde 53,5’e indi. Erkeklerde katılım oranı yüzde 71,6 olurken, kadınlarda yüzde 35,7 seviyesinde kaydedildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise yüzde 14,9’a geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak ölçüldü.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI, ATIL İŞGÜCÜ AZALDI

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 1 saat artarak 42,9 saate yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı 1,2 puanlık düşüşle yüzde 28,6’ya geriledi.

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik 12 milyonu geçti

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak kayda geçti.