DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik 12 milyonu geçti

Yayınlanma:
TÜİK'in işsizlik verilerinin ardından DİSK-AR geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyonu geçtiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemine ait İşgücü İstatistiklerine göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine çıktı.

TÜİK'E GÖRE DE İŞSİZLİK YÜKSELDİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bine çıktı. İşsizlik oranı 0,4 puanlık yükselişle yüzde 8,5 seviyesine ulaştı. Erkeklerde işsizlik yüzde 6,8 olurken, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 29,7

Atıl işgücü oranı, yani zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 29,7 oldu.

İşsiz ve zamana bağlı eksik istihdamın bütünleşik oranı yüzde 19,3 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün toplam oranı ise yüzde 20,2 olarak hesaplandı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARTTI

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) ise işsizlik raporunda geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 190 bin olduğunu açıkladı.

Geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 1 milyon 117 bin kişi arttığı ifade edilen DİSK-AR raporunda "Dar tanımlı işsizlik geriliyor gibi görünse de geniş tanımlı işsizlikte artış devam ediyor!" denildi.

Açıklamada Ağustos 2023'te 8,9 milyon ve Ağustos 2024'te 11 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısının, Ağustos 2025'te 12,2 milyon olduğuna dikkat çekildi.

Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı 208 bin artış göstererek 32 milyon 829 bine ulaştı. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 49,4 seviyesine yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken, kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM NE DURUMDA?

Öte yandan TÜİK'in verilerine göre işgücü, ağustosta 376 bin kişi artışla 35 milyon 873 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı 0,6 puan artışla yüzde 54’e yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 71,5 olurken, kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ÇİFT HANELERDE

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı 0,8 puan artarak yüzde 16’ya ulaştı. Bu yaş grubunda işsizlik erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda ise yüzde 22,7 seviyesinde hesaplandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

