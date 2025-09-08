Cevdet Yılmaz: İş aramıyorsa bir insan işsiz sayılmıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

İşsizlik hedeflerini açıklayan Yılmaz "(2026-2028 OVP) 2024 itibarıyla %8,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranının, 2025'te %8,5, 2026'da %8,4, 2027'de %8,2'ye, 2028'de ise %8'in altına inmesini hedefliyoruz. " dedi.

OVP sunumunda Cevdet Yılmaz işsizliğe ilişkin gelen soru üzerine şunları kaydetti:

"Bir toplumun en büyük sermayesi insanıdır. Ne kadar daha çok insan kalkınma sürecine dahil olursa bu süreç potansiyel olarak yükselmiş olur. İş aramıyorsa bir insan işsiz sayılmıyor. Atıl işgücünü hesaplarken 'uygun bir iş olsaydı yapar mıydınız' sorusuna 'evet' diyenler atıl işgücüne dahil ediliyor. 'Daha çok çalışmak isterdim' ve 'uygun iş olsaydı yapardım' dediğinde insanlar atıl iş gücü rakamları büyüyor.

Özgür Özel Bey diyor ki 'Türkiye'de 13 milyon işsiz var, Avrupa'da da 13 milyon işsiz var.' Bizdeki atıl işgücü rakamıyla Avrupa'daki normal işsizlik rakamını karşılaştırmış. Herhalde yanlış bilgi verdiler. Elma ile elma armut ile armut mukayese edilir. Atıl işgücü, atıl iş gücü ile mukayese edilir.

Eurostat daha az hesaplıyor. TÜİK 13 milyona yakın hesaplıyor. Bu konulara istatistik olarak da bakıyoruz, 'daha iyi nasıl ölçeriz' diye."