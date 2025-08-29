Son dakika | TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: Her 3 kişiden biri işgücüne tam katılamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz 2025 dönemine ait işsizlik verileri açıklandı. Buna göre temmuzda 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi düşüşle 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,0 ile bir önceki aya göre 0,4 puan azaldı.

İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi.

Kadınlarda İşsizlik Hâlâ Yüksek

Kadın işsizlik oranı: %10,9

Erkek işsizlik oranı: %6,5

Genç İşsizliği Geriledi Ama Hâlâ Yüksek

15-24 yaş grubundaki işsizlik: %15,0 (önceki ay: %15,9)

Genç kadınlarda işsizlik oranı: %21,7

Atıl İşgücü Oranı Geriledi

Atıl işgücü oranı: %29,6 (önceki aya göre 3,1 puanlık düşüş)

Bu oran hâlâ dikkat çekici derecede yüksek.

İstihdam Sınırlı Artış Gösterdi

İstihdam edilen kişi sayısı sadece 18 bin kişi arttı.

İstihdam oranı %49,1 ile sabit kaldı.

İşgücüne Katılım Düştü

İşgücüne katılma oranı %53,3 ile bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı.

Özellikle erkeklerde katılım oranı %70,6’ya geriledi.

Çalışma Süresi Uzadı

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi: 42,6 saat (+1,2 saat artış)