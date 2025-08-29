Rapor açıklandı: İşte gerçek işsizlik oranı!

Rapor açıklandı: İşte gerçek işsizlik oranı!
Yayınlanma:
TÜİK bugün işsizlikte düşüşün yaşandığına ilişkin veriler paylaştı. DİSK-AR ise yayımladığı raporla gerçek işsizliğin resmi verilerin çok üzerinde olduğunu açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Ağustos 2025 İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Türkiye'deki gerçek işsizliğin resmi verilerle örtüşmediğine dikkat çekilirken, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 29,6’ya çıktığı vurgulandı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 13 MİLYONU AŞTI

TÜİK'in Temmuz 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına dayandırılan verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 29,6 seviyesine ulaştı.

DİSK-AR’ın TÜİK verileri üzerinden yaptığı hesaplamalar, geniş tanımlı işsiz sayısının Haziran 2025 itibarıyla 13 milyon 383 bine yükseldi.

SON BİR YILDA 1,3 MİLYON YENİ İŞSİZ

Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 döneminde dar tanımlı işsizlik oranı %8,9'dan %8'e gerilese de, geniş tanımlı işsizlikte ciddi artış yaşandı.

2024 Temmuz ayında 10 milyon 693 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, 2025 Temmuz'unda 12 milyon 30 bine çıktı. Böylece yalnızca bir yılda 1 milyon 337 bin kişilik artış oldu.

KADINLARDA İŞSİZLİK KRİTİK DÜZEYDE

Raporda kadın işsizliğine dair çarpıcı istatistikler de yer aldı. Temmuz 2025 verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 39,4 ile tüm kategoriler arasında en yüksek seviyede yer aldı.
Ayrıca, genç nüfusta (15-24 yaş) dar tanımlı işsizlik oranı %15 seviyesindeyken, genç kadınlarda bu oran %21,7 olarak ölçüldü.

ÜMİTSİZLER VE EKSİK İSTİHDAMDA BÜYÜK SIÇRAMA

DİSK-AR'ın açıkladığına göre geniş tanımlı işsizliğin artışındaki temel etkenler arasında, zamana bağlı eksik istihdam ile ümitsiz işsizlerin sayısındaki yükseliş öne çıkıyor.

Rapora göre;

Haftada 40 saatten az çalışmasına rağmen daha fazla çalışmak isteyen yaklaşık 700 bin kişi var.

Çalışmak istediği halde iş aramaktan vazgeçmiş ya da hemen işe başlayamayacak 5,3 milyon kişi de işsizler arasında yer aldı.

İŞSİZLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÖDENEK ALAMIYOR

Temmuz 2025’te kayıtlı 2,4 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yararlanamadı. Rapor, Türkiye’deki işsizlerin %83’ünün işsizlik maaşı alamadığını ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Ekonomi
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 3 milyon TL'nin aylık getirisi fırladı!
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 3 milyon TL'nin aylık getirisi fırladı!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Mali disipline devam
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Mali disipline devam
Mehmet Şimşek açıkladı: Güneydoğu'ya harcanacak 1,55 milyar euro kredi
Mehmet Şimşek açıkladı: Güneydoğu'ya harcanacak 1,55 milyar euro kredi