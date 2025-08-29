Rapor açıklandı: İşte gerçek işsizlik oranı!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Ağustos 2025 İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Türkiye'deki gerçek işsizliğin resmi verilerle örtüşmediğine dikkat çekilirken, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 29,6’ya çıktığı vurgulandı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 13 MİLYONU AŞTI

TÜİK'in Temmuz 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına dayandırılan verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 29,6 seviyesine ulaştı.

DİSK-AR’ın TÜİK verileri üzerinden yaptığı hesaplamalar, geniş tanımlı işsiz sayısının Haziran 2025 itibarıyla 13 milyon 383 bine yükseldi.

SON BİR YILDA 1,3 MİLYON YENİ İŞSİZ

Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 döneminde dar tanımlı işsizlik oranı %8,9'dan %8'e gerilese de, geniş tanımlı işsizlikte ciddi artış yaşandı.

2024 Temmuz ayında 10 milyon 693 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, 2025 Temmuz'unda 12 milyon 30 bine çıktı. Böylece yalnızca bir yılda 1 milyon 337 bin kişilik artış oldu.

KADINLARDA İŞSİZLİK KRİTİK DÜZEYDE

Raporda kadın işsizliğine dair çarpıcı istatistikler de yer aldı. Temmuz 2025 verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 39,4 ile tüm kategoriler arasında en yüksek seviyede yer aldı.

Ayrıca, genç nüfusta (15-24 yaş) dar tanımlı işsizlik oranı %15 seviyesindeyken, genç kadınlarda bu oran %21,7 olarak ölçüldü.

ÜMİTSİZLER VE EKSİK İSTİHDAMDA BÜYÜK SIÇRAMA

DİSK-AR'ın açıkladığına göre geniş tanımlı işsizliğin artışındaki temel etkenler arasında, zamana bağlı eksik istihdam ile ümitsiz işsizlerin sayısındaki yükseliş öne çıkıyor.

Rapora göre;

Haftada 40 saatten az çalışmasına rağmen daha fazla çalışmak isteyen yaklaşık 700 bin kişi var.

Çalışmak istediği halde iş aramaktan vazgeçmiş ya da hemen işe başlayamayacak 5,3 milyon kişi de işsizler arasında yer aldı.

İŞSİZLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÖDENEK ALAMIYOR

Temmuz 2025’te kayıtlı 2,4 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yararlanamadı. Rapor, Türkiye’deki işsizlerin %83’ünün işsizlik maaşı alamadığını ortaya koydu.