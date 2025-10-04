İşsizlik çığ gibi büyüdü! İş bulamayan gençler çaresiz: Bakın ne yapıyorlar?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Hakkari, Türkiye’de işsizliğin en yoğun yaşandığı illerden biri. Genç nüfus oranı yüksek olmasına rağmen iş alanlarının sınırlı olması batıya olan göçü hızlandırıyor. Yurttaşlar ve esnaf temsilcileri, üç sınır kapısına ve turizm, hayvancılık potansiyeline rağmen kentin yeterince değerlendirilmediğini ifade ediyor.

Yüksekova’da mısır satarak geçimini sağlayan Veysi Kurt, genç işsizliğinin boyutlarını kendi hayat hikâyesiyle aktarırken “Bankacılık ve sigortacılık mezunuyum ama geçimimi mısırcılık yaparak sağlıyorum. Çünkü Yüksekova’da iş yok. Gençler ya kahvehanelerde vakit geçiriyor ya da batıya göç ediyor. Burada geçinecek herhangi bir iş imkânı yok" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş İkbal Süre ise, “Yüksekova halkı perişan ve mağdur durumda. İşsizlik had safhada, gençler burada kalmadı. Kahvehaneler gençlerle dolu çünkü çalışabilecekleri bir alan yok. Ankara da yerel yönetimler de burada bir iş imkânı sunmadığı için vatandaş mağdur durumda.” sözlerini sarf etti.

“GENÇLERİN ÇOĞU BOŞTA GEZİYOR”

İşsizlik sorunuyla ilgili konuşan bir başka vatandaş ise, "Gençlerin çoğu boşta geziyor çünkü iş yok. Olan işlerde ise asgari ücret bile vermiyorlar, en fazla 5 ila 10 bin TL maaş veriyorlar. Vatandaş da bu şartlarda geçinemiyor" ifadelerini kullandı.

Serdar Kaya, sınır kapılarının yeterince kullanılmadığını işaret ederek “Üç tane gümrük kapımız var ama yeterince imkân verilmiyor. 1990’lı yıllarda Esendere Gümrük Kapısı’nda 300’e yakın şirket ithalat ve ihracat yapıyordu. 2000’lerden sonra bu sayı düştü, şu an 25–40 şirket çalışıyor ve onlar da kota ile sınırlı. Eskiden açık pazar vardı, şimdi yok. Gençlerimizi istihdam edecek herhangi bir proje de yok" dedi.

“İŞSİZLİK ÜLKE ORTALAMASININ 2 BUÇUK KATI”

Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 8,3 civarında iken, Hakkari’de bu oran 18,3’e kadar çıkıyor. Yani ülke ortalamasının 2,5 katı. Gençlerin batı illerine göç etmesi bunun en açık göstergesi. Hakkari aslında stratejik bir il. Ticaret, turizm, tarım ve hayvancılık açısından ciddi bir potansiyele sahip. Ama bu potansiyel kullanılmıyor. Yatırımlar buraya ya çok geç geliyor ya da hiç gelmiyor.” sözlerini sarf etti.