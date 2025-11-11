İslam Memiş "bu hafta önemli" demişti! Altın tırmanışa geçti

Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri ve büyüme endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu durum altın fiyatlarını yeniden tarihi seviyelere taşıdı. Rekor serisine ara verip düşüşe geçen altın 3 hafta sonra yükselişe geçti.

ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Küresel ekonomik verilerin zayıf seyretmesi, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Altın fiyatları, dün haftaya güçlü bir başlangıç yapmıştı. Bugün ise 3 haftanın zirvesini gördü. Ons altın 4 bin 147 dolara kadar çıktı.

GRAM ALTIN 27 EKİM’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD’deki ons fiyatlarındaki sert yükseliş, iç piyasada da etkisini gösterdi. Gram altın, 11 Kasım sabahında 5 bin 633 lirayı gördi. Bu 27 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

İSLAM MEMİŞ 'BU HAFTA ÖNEMLİ' DEMİŞTİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın alım ve satım seviyelerine dair öngörülerini paylaşarak, özellikle bu hafta için bir "fırsat" uyarısında bulunmuştu.

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yapan uzman isim, haftanın yükselişle başladığını ancak altın almayı düşünen yatırımcılara "Acele etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Memiş, destek ve direnç seviyelerini paylaşarak alım ve satım için uygun olabilecek noktalara işaret etti.

İslam Memiş, gram altında 5.500 ile 6.000 lira arasında bir trendin söz konusu olduğunu belirtti. Bu bant aralığında 5.500 lira seviyesinin alım, 6.000 lira seviyesinin ise satışlar için değerlendirilebileceğini ifade etti. Memiş, özellikle altın satmayı düşünenler için önemli bir fırsatın yaklaştığını şu sözlerle vurguladı:

"Paraya ihtiyacı olanlar, ev alacak araba alacaklar, 'altın satmak için uygun zaman mı?' diye soranlar bu hafta bu fırsatı yakalayacaklar."

ALTIN FİYATLARI

Peki altın fiyatları ne kadar? 11 Kasım saat 09:00 itibariyle güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 0,43

ALIŞ(TL) 5.606,46

SATIŞ(TL) 5.607,23

Çeyrek Altın % 0,41

ALIŞ(TL) 9.413,00

SATIŞ(TL) 9.497,00

Altın (ONS) % 0,51

ALIŞ($) 4.131,77

SATIŞ($) 4.132,33

KÜRESEL RİSKLER VE SİYASİ BELİRSİZLİKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin arkasında yalnızca ekonomik veriler değil, aynı zamanda küresel piyasalarda artan siyasi riskler ve ABD’de yaşanan krizler de etkili oldu. Özellikle 40 gündür süren hükümet kapanmasının son bulmasına ilişkin gelişmeler, piyasalarda temkinli bir iyimserlik yarattı.

ABD’de ekim ayında kamu ve perakende sektörlerinde yaşanan kayıplar nedeniyle istihdam daralması görüldü. Yapay zekâ teknolojilerinin hızla benimsenmesi ve şirketlerin maliyet azaltma politikaları, işten çıkarma dalgasını tetikledi. Kasım başında açıklanan veriler, tüketici güveninin son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

YATIRIMCILAR FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

CME FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcılar Aralık ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 67 olarak fiyatlıyor. Faizlerin düşürülmesi beklentisi, getirisi olmayan altın gibi güvenli varlıklara olan ilgiyi artırıyor.

DİĞER PİYASALARDAKİ SON DURUM

ABD hükümetinin yeniden açılacağına dair beklentilerle Asya borsaları yükseliş kaydederken, dolar önceki haftaki kayıplarını telafi etmekte zorlandı. Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust (GLD) da varlıklarını artırarak 1.040,35 tondan 1.042,06 tona yükseltti.

Altındaki bu güçlü yükseliş, küresel piyasalarda belirsizliğin sürdüğüne ve yatırımcıların güvenli limanlara yöneliminin devam ettiğine işaret ediyor.