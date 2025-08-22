İslam Memiş: 5 bin lira seviyesini yüksek görenler zarar edecek

Altın fiyatları son 3 haftanın en düşük seviyelerinde seyrederken, alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar rotayı merak ediyor. Altın küresel gelişmelerin etkisi ile zaman zaman yükseliş trendine geçerken şuan bulunduğu konum, hızlı bir tırmanış için dinlenme evresi olabilir mi?

Altın durdu kaldı! Alım fırsatı mı?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının yatırımcısının soru işaretlerini giderebilecek bir değerlendirmede bulundu. Altının enflasyona karşı en iyi koruyan araç olduğunu ifade eden Memiş, gram altında 6 bin TL seviyesinin hedef olduğunu açıkladı. “Parasını altına dönüştüren yatırımcılar her zaman

ALTIN, EN GÜVENİLİR YATIRIM ARAÇLARINDAN BİRİ

Piyasaya ilişkin değerlendirmelerini TGRT Haber canlı yayınında açıklayan Memiş, uzun vadede altının en güvenli yatırım araçlarından biri olduğunu söyledi.

İslam Memiş şu değerlendirmede bulundu:

“Altın, enflasyona karşı yatırımcıyı en iyi koruyan araçların başında geliyor. Fiyatların kısa vadede yatay seyredeceğini, ardından ise gram altının 6 bin liraya yükseleceğini öngörüyorum. Bu nedenle bugünkü seviyeler, gelecekte düşük olarak değerlendirilecek”

"30 YILDA TL KARŞISINDA EN FAZLA KAZANDIRAN ARAÇ"

Memiş, geçtiğimiz ay yapılan bir anketin sonuçlarına işaret ederek şunları kaydetti:

“Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım aracı altın oldu. Son 30 yılda TL karşısında en fazla kazandıran enstrüman gram altın. Bu süreçte yüzde 8.000’in üzerinde getiri sağladı. Yastık altında ise 7 bin tondan fazla altın birikti. Geleneksel yatırım aracı olan altın, her dönemde değerini koruyor.”

‘FİYATA DEĞİL, MİKTARA ODAKLANIN’ UYARISI

Yatırımcıları, kısa vadeli dalgalanmalar konusunda uyaran Memiş uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini vurguladı:

Gören bir daha baktı: Altında üç haftadır böylesi olmamıştı

“Gram altın yılı 3.050 TL seviyesinden açtı, şu anda 4.420 lira civarında işlem görüyor. Ancak hâlâ düşüş söylentileri gündemde. Uzun vadeli yatırımcı, fiyat yerine elindeki miktara odaklanmalı. Önümüzdeki yıl gram altını 5 bin TL seviyesinde pahalı gören yatırımcılar kaybedebilir. 6 bin lira hedef olmalı.”

‘BUGÜNKÜ FİYATLAR İLERİDE UCUZ KALACAK’

Altının yatırımcı için önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Altın, enflasyon karşısında en güçlü koruma sağlayan araçlardan biri. Şu anda 4.380 – 4.450 TL bandında hareket ediyor. Ancak hedefimiz 6 bin lira. Bu noktaya ulaşıldığında mevcut seviyeler oldukça uygun kalacak.”

Ayrıca merkez bankalarının altın rezervlerini artırdığına da dikkat çeken uzman isim, yatırımcılara portföy çeşitlendirme tavsiyesinde bulundu:

“Altın, savaşlardan, enflasyondan ve jeopolitik belirsizliklerden etkilenerek yükselir. Bu yüzden altına yatırım yapan uzun vadede kazanır. Ancak tüm varlıklar altına yatırılmamalı. Birikimler; altın, gümüş ve borsa gibi farklı yatırım araçlarına dengeli biçimde dağıtılmalı.”

*Yatırım tavsiyesi değildir.