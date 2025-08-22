Altın durdu kaldı! Alım fırsatı mı?

Altın durdu kaldı! Alım fırsatı mı?
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında hareketsiz bir seyir var. İki gün önce büyük düşüş yaşayan altın fiyatlarında yükseliş gelir mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ise özellikle küresel gerilimlerin yarattığı belirsizlik ortamında güvenli liman konumunu teyit ediyor.

Fed’in Jackson Hole sempozyumundan gelebilecek faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna’daki barış çabalarına odaklanan altında iyimserlik beklentisi hakim.

Altın fiyatları geçen haftalarda büyük sıçrama yaşamıştı. Gram altın direksiyonu bir anda yukarı kırıp hızla yükselmişti. 4 bin 400 liranın üzerine çıkan gram altında bundan sonraki trendin 4 bin 400 üstü olması bekleniyordu. Ancak gram bu eşikten sarktı.

Son günlerde düşüş trendine giren gram iki gün önce 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Ağustos 2025 Cuma gününe ait altın fiyatları...

Ons Altın -0,24

(ALIŞ) 3,329.6300

Çeyrek Altın 0,00

7,069.0800

Yarım Altın 0,00

14,093.9700

Cumhuriyet Altın -0,17

29,285.0000

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

