Gören bir daha baktı: Altında üç haftadır böylesi olmamıştı
Altın fiyatları bugün şaşırttı. Uzun süredir yükselişte olan altın üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ise özellikle küresel gerilimlerin yarattığı belirsizlik ortamında güvenli liman konumunu teyit ediyor.

Fed’in Jackson Hole sempozyumundan gelebilecek faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna’daki barış çabalarına odaklanan altında iyimserlik beklentisi hakim.

Altın fiyatları geçen haftalarda büyük sıçrama yaşamıştı. Gram altın direksiyonu bir anda yukarı kırıp hızla yükselmişti. 4 bin 400 liranın üzerine çıkan gram altında bundan sonraki trendin 4 bin 400 üstü olması bekleniyordu. Ancak gram bu eşikten sarktı.

Son günlerde düşüş trendine giren gram 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait altın fiyatları...


Gram altın
4.364,29
4.364,77

22 Ayar Bilezik
4.003,11
4.026,36

Altın (ONS)
3.319,42
3.319,73

Altın ($/kg)
106.162,00
106.174,00

Cumhuriyet Altını
28.479,00
28.691,00

Yarım Altın
14.283,00
14.412,00

Çeyrek Altın
7.142,00
7.206,00

Reşat Altını
28.511,47
28.723,95

22 Ayar Altın TL/Gr
3.985,06
4.198,92

Gremse Altın
70.538,67
72.132,96

Tam Altın
28.215,47
28.764,95

Külçe Altın ($)
107.200,00
107.250,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

