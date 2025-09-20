İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürme kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişikliklere yol açtı. Bu gelişmenin ardından bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 49 seviyelerine kadar yükseltti. Yatırımcılar da gözlerini güncel mevduat faizlerine çevirdi.
32 GÜN VADELİ 750 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?
20 Eylül 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde oluşan tablo merak konusu oldu. 32 gün vade ile yatırılan 750 bin TL’nin aylık getirisi banka banka farklılık gösterirken, yatırımcılar için önemli fırsatlar ortaya çıktı.
BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE KAZANÇ TABLOSU
Aşağıda, 750 bin TL’lik mevduat için 32 günlük vade sonunda elde edilen net kazanç ve toplam tutar, bankalara göre sıralandı:
ŞEKERBANK (E-Mevduat Hesap):
Faiz Oranı %38
Net Getiri: 20.613 TL
Vade Sonu Tutarı: 770.613 TL
HALKBANK (E-Mevduat Hesabı):
Faiz Oranı %38
Net Getiri: 20.613 TL
Vade Sonu Tutarı: 770.613 TL
HAYAT FİNANS (Avantajlı Hesap):
Kâr Payı Oranı %41,72
Net Getiri: 22.631 TL
Vade Sonu Tutarı: 772.631 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı):
Faiz Oranı %42,5
Net Getiri: 23.054 TL
Vade Sonu Tutarı: 773.054 TL
ZİRAAT BANKASI (Vadeli TL Mevduat):
Faiz Oranı %43
Net Getiri: 23.326 TL
Vade Sonu Tutarı: 773.326 TL
GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap):
Faiz Oranı %43
Net Getiri: 23.326 TL
Vade Sonu Tutarı: 773.326 TL
DENİZBANK (E-Mevduat):
Faiz Oranı %43
Net Getiri: 23.326 TL
Vade Sonu Tutarı: 773.326 TL
QNB (E-Vadeli Mevduat):
Faiz Oranı %43,25
Net Getiri: 21.584 TL
Vade Sonu Tutarı: 771.584 TL
AKBANK (Vadeli Hesap TL):
Faiz Oranı %44
Net Getiri: 23.868 TL
Vade Sonu Tutarı: 773.868 TL
AKBANK (Serbest Plus Hesap):
Faiz Oranı %44
Net Getiri: 24.240 TL
Vade Sonu Tutarı: 774.240 TL
GETİR FİNANS (Günlük Vadeli Hesap):
Faiz Oranı %45
Net Getiri: 22.154 TL
Vade Sonu Tutarı: 772.154 TL
HSBC (Modern Hesap):
Faiz Oranı %45
Net Getiri: 22.815 TL
Vade Sonu Tutarı: 772.815 TL
YAPI KREDİ (Sınırsız Hesap TL):
Faiz Oranı %45
Net Getiri: 24.799 TL
Vade Sonu Tutarı: 774.799 TL
ODEA (Oksijen Hesap):
Faiz Oranı %45,5
Net Getiri: 20.952 TL
Vade Sonu Tutarı: 770.952 TL
CEPTE TEB (Marifetli Hesap):
Faiz Oranı %47
Net Getiri: 22.464 TL
Vade Sonu Tutarı: 772.464 TL
ALTERNATİF BANK (VOV Hesap):
Faiz Oranı %47
Net Getiri: 23.328 TL
Vade Sonu Tutarı: 773.328 TL
ON PLUS (Günlük Vadeli Hesap):
Faiz Oranı %48
Net Getiri: 22.950 TL
Vade Sonu Tutarı: 772.950 TL
FİBABANKA (Kiraz Hesap):
Faiz Oranı %48
Net Getiri: 23.832 TL
Vade Sonu Tutarı: 773.832 TL
ANADOLUBANK (Renkli Hesap):
Faiz Oranı %48
Net Getiri: 26.038 TL
Vade Sonu Tutarı: 776.038 TL
ING (Turuncu Hesap):
Faiz Oranı %49
Net Getiri: 26.581 TL
Vade Sonu Tutarı: 776.581 TL