Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde hareketlilik: İşte 500 bin TL’nin aylık getirisi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekti.
Bu kararla mevduat faizleri de etkilenirken, bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 48’e kadar yükseldi. Faizlerdeki bu değişiklik, büyük birikime sahip yatırımcıların ilgisini çekti.
Tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği soru ise, “500 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu?” oldu.
İşte banka banka 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi:
Türkiye İş Bankası: %35 faiz – 12.657 TL net kazanç
Şekerbank: %38 faiz – 13.742 TL net kazanç
Halkbank: %38 faiz – 13.742 TL net kazanç
Enpara: %40,5 faiz – 14.646 TL net kazanç
Ziraat Bankası: %43 faiz – 15.550 TL net kazanç
Garanti BBVA: %43 faiz – 15.550 TL net kazanç
Denizbank: %43 faiz – 15.550 TL net kazanç
QNB Finansbank: %43,25 faiz – 13.764 TL net kazanç
Akbank: %44 faiz – 16.160 TL net kazanç
Yapı Kredi: %45 faiz – 16.533 TL net kazanç
HSBC: %45 faiz – 14.570 TL net kazanç
Odea Bank: %45,5 faiz – 14.249 TL net kazanç
Cepte TEB: %47 faiz – 15.552 TL net kazanç
Fibabanka: %48 faiz – 15.005 TL net kazanç
Alternatif Bank: %48 faiz – 15.045 TL net kazanç
On Plus: %48 faiz – 15.182 TL net kazanç
Anadolu Bank: %48 faiz – 17.358 TL net kazanç
ING: %49 faiz – 17.721 TL net kazanç