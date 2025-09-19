Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde hareketlilik: İşte 500 bin TL’nin aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekti.

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bu kararla mevduat faizleri de etkilenirken, bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 48’e kadar yükseldi. Faizlerdeki bu değişiklik, büyük birikime sahip yatırımcıların ilgisini çekti.

Kredi kartı faizleri düşürüldü!

Tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği soru ise, “500 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu?” oldu.

İşte banka banka 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi:

Türkiye İş Bankası: %35 faiz – 12.657 TL net kazanç

Şekerbank: %38 faiz – 13.742 TL net kazanç

Halkbank: %38 faiz – 13.742 TL net kazanç

Enpara: %40,5 faiz – 14.646 TL net kazanç

Ziraat Bankası: %43 faiz – 15.550 TL net kazanç

Garanti BBVA: %43 faiz – 15.550 TL net kazanç

Denizbank: %43 faiz – 15.550 TL net kazanç

QNB Finansbank: %43,25 faiz – 13.764 TL net kazanç

Akbank: %44 faiz – 16.160 TL net kazanç

Yapı Kredi: %45 faiz – 16.533 TL net kazanç

HSBC: %45 faiz – 14.570 TL net kazanç

Odea Bank: %45,5 faiz – 14.249 TL net kazanç

Cepte TEB: %47 faiz – 15.552 TL net kazanç

Fibabanka: %48 faiz – 15.005 TL net kazanç

Alternatif Bank: %48 faiz – 15.045 TL net kazanç

On Plus: %48 faiz – 15.182 TL net kazanç

Anadolu Bank: %48 faiz – 17.358 TL net kazanç

ING: %49 faiz – 17.721 TL net kazanç