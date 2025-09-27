İki dev kuruluş İspanya'nın kredi notunu yükseltti

İspanya ekonomisinde görülen güçlü toparlanma ve iş gücü piyasasında yaşanan iyileşmeler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışı kararını beraberinde getirdi. Moody’s, ülkenin kredi notunu ‘Baa1’den ‘A3’e çıkarırken, Fitch ise ‘A-’ seviyesinden ‘A’ya yükseltti. Her iki kuruluş da görünümü “durağan” olarak açıkladı.

Son dakika | Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P GLOBAL’DEN SONRA YENİ NOT ARTIŞLARI

Moody’s ve Fitch’in aldığı bu karar, kısa süre önce S&P Global’in yaptığı not yükseltme adımının ardından geldi. Böylece İspanya’nın ekonomik performansına duyulan güven uluslararası alanda daha da pekişmiş oldu.

EKONOMİ BEKLENTİLERİ AŞTI, İŞSİZLİK TARİHİ DÜŞÜŞTE

İkinci çeyrekte İspanya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüyerek tüm ana sektörlerde genişleme kaydetti. Ülke, Euro Bölgesi’nde birçok rakibini geride bırakırken, işsizlik oranı da 2008’den bu yana en düşük seviyelere geriledi.

MOODY’S VE FITCH’İN AÇIKLAMALARI

Moody’s, “İspanya’nın ekonomik yapısı daha dengeli hale geliyor. İş gücü piyasasındaki iyileşmeler, bankacılık sektöründeki güçlenme ve ekonomik direncin artması kredi notunu destekledi” ifadelerini kullandı. Ayrıca görünüm, ‘pozitif’ten ‘durağan’a revize edildi.

İspanya'da binlerce kişi İsrail soykırımını protesto etti

Fitch ise yaptığı açıklamada, “Verimlilikteki artış, kontrollü ücret yükselişi ve düşük enerji maliyetleri dış rekabet gücünü artırdı. Bu durum, özel sektörün dış bilançolarını güçlendirdi” değerlendirmesinde bulundu. Kuruluş, görünümü ‘durağan’ olarak sürdürdü.