Tesla'nın en ucuz modeli Avrupa'ya geliyor
Yayınlanma:
Tesla, Model 3 elektrikli otomobilinin daha ucuz bir versiyonunu ABD'deki tanıtımından iki ay sonra Avrupa'da piyasaya sürecek. Yeni model, düşen talebe ve Avrupa ile Çinli üreticilerin artan rekabetine bir yanıt niteliğinde.

Daha ucuz olan Model 3, daha az seçenek sunmasına rağmen WLTP standardına göre 480 km'nin (300 mil) üzerinde bir menzile sahip. 18 inç jantlar ve sadeleştirilmiş döşeme (kumaş/deri) ile geliyor.

Tesla'nın giriş seviyesi modelinde koltuk ve arka cam havalandırması bulunmuyor ve direksiyon simidi manuel olarak ayarlanabiliyor. Araç yalnızca üç renk seçeneğiyle sunuluyor: gri, beyaz ve siyah.

model-3-eu.webp

Model 3, Almanya'da 37.970 avrodan, Norveç'te 330.056 krondan ve İsveç'te 449.990 krondan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir sonraki en pahalı versiyon olan Model 3 Premium, Almanya'da 45.970 avroya satılıyor.

tesla-car.webp

Bütçe versiyonunun teslimatlarının 2026'nın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Tesla, fiyat indiriminin Volkswagen ID.3 ve Çinli BYD Atto 3 gibi rakiplerinin artan popülaritesi karşısında konumunu korumasına yardımcı olmasını umuyor.

Musk'ın 25 bin dolarlık yeni modeller yerine daha ucuz versiyonları tanıtma kararı, analistlerden karışık tepkiler aldı. Zira bu hamle, daha pahalı donanıma sahip otomobil satışlarını düşürebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

