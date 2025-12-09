İBB son ihaleyi de yaptı: Taksi plakaları satıldı, yoldan yolcu almayacaklar

Taksi sorunuyla boğuşan İstanbul'da sorunu hafifletmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçen sene devreye aldığı "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" projesi kapsamında son ihale de yapıldı.

İstanbullunun ulaşım sorununa çözüm olması beklenen 2 bin 500 taksi plakasının ihale sürecinde sonra gelindi.

İBB'den taksi ihalesi: Bunlar farklı!

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda, 29 yıllığına kiralanmak üzere 250 taksi plakası vitrine çıktı.

İhaleye 107 istekli kapalı zarfla teklif sunarken, yapılan evrak kontrolleri sonucunda 98 kişinin başvurusu geçerli sayıldı ve açık artırma start aldı.

YOLDAN YOLCU ALMAYACAKLAR

Kıran kırana geçen pazarlıkta plakalar, 5 milyon 50 bin lira ile 5 milyon 211 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu.

Bu "yeni nesil" taksiler, klasik sarı taksilerden farklı olarak yoldan yolcu alamayacak; sadece dijital uygulamalar üzerinden çağrı kabul edecek ve özel tasarımlarıyla trafikte ayırt edilebilecek.

İBB taksi ihalesinde 9 plaka satıldı

İhalede konuşan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, hedeflerinin kenti konforlu bir ulaşıma kavuşturmak olduğunu söyledi. Demir, "Uygulama tabanlı taksi ihalesinin beşincisini gerçekleştirdik. Bu ihaleye başvuran 107 kişiden 98'inin ihaleye katılmaya hak kazandığını ve hepsinin taksi aldığını" belirterek, vatandaşın bu sistemden memnun olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

SATIŞLAR NE DURUMDA?

Öte yandan 2 bin 500 taksi projesinde satışlar hedeflenen hızda ilerlemiyor. Süreç şöyle işledi:

12 Haziran: 150 plaka satışa çıktı, sadece 9'u satıldı (4'ü iptal edildi).

2 Eylül: 24 plaka satıldı (6'sı iptal edildi).

7 Ekim: 63 plaka satıldı.

4 Kasım: 116 plaka satıldı.

Bugünkü 98 plakanın satışı da eklendiğinde, 5 ayrı ihale sonucunda toplamda sadece 300 plaka sahibini bulabilmiş oldu.

Geriye 2 bin 200 plaka kalmış oldu.