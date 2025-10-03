İBB'den taksi ihalesi: Bunlar farklı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda güvenliği, konforu ve erişilebilirliği artırmak amacıyla başlattığı Uygulama Bazlı Taksi Modeli için üçüncü ihaleyi 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirecek. İhaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 6 Ekim 2025 olarak belirlendi.

250 YENİ TAKSİ PLAKASI SİSTEME GİRİYOR

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Etkinlik Alanı’nda yapılacak ihaleyle birlikte sisteme 250 yeni taksi plakası dahil edilecek. İBB, bu model ile taksicilik sektöründe sıkça gündeme gelen yolcu seçme, kısa mesafe almama ve fazla ücret tartışmalarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

MODEL NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemde taksiler yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacak. Böylece hem yolcular hem de sürücüler için kayıtlı, izlenebilir ve güvenli bir hizmet sunulacak.

Sistemin avantajları şu şekilde öne çıkıyor:

29 yıl lisans hakkı: Plaka sahipleri uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım yapabilecek.

Dijital entegrasyon: Taksiler tamamen mobil uygulama üzerinden çağrılacak, ücretlendirme dijital taksimetreyle yapılacak.

Temassız ödeme: Yolcular hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapabilecek.

Şeffaf gelir takibi: Gelirler düzenli, öngörülebilir ve kontrol edilebilir hale gelecek.

Ayrıca, her yıl gerçekleştirilecek Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) ile araç donanımı, temizlik standartları ve sürücü davranışları denetlenecek.

“TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK”

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, yeni modelin İstanbul trafiğine katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Amacımız trafik yoğunluğunu azaltmak, yolcu ve hizmet kalitesini artırmak. Uygulama bazlı taksi ile hem yolcuların daha hızlı taksi bulabilmesini sağlayacağız hem de taksicilerin yolcu arama sürelerini yüzde 40 oranında düşüreceğiz.”

BAŞVURU ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 6 Ekim 2025, saat 12.00. Başvuru yapacak adaylarda şu koşullar aranıyor:

22-69 yaş aralığında olmak

İstanbul’da ikamet etmek

Sabıka kaydının bulunmaması

Üzerine kayıtlı toplu ulaşım aracının olmaması

İhale, 7 Ekim 2025 saat 11.00’de Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Etkinlik Alanı’nda yapılacak.