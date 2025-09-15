İstanbul'da takside yeni dönem: Zam geldi, cihazlar yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde kabul edilen toplu ulaşım zammı sonrasında taksiciler, araçlarındaki taksimetre cihazlarını yeni tarife ile uyumlu hale getirmek için belirlenen merkezlere başvurmaya başladı.

Taksi ücretlerine %30'luk zam yapıldı. Açılış ücreti 54,50 TL’ye çıkarken, kısa mesafe ücreti 175 TL olarak belirlendi.

“Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” başlıklı teklif oy çokluğu ile İBB Meclisi'nden geçti. Zam kararının ardından İstanbul genelindeki taksi istasyonlarında yoğunluk oluştu.

TAKSİMETRE GÜNCELLEME ÜCRETİ 2.450 TL'YE ULAŞTI

Taksisini Bağcılar’daki güncelleme istasyonuna götüren Süleyman Kayatürk, fiyat artışının etkisinin zamanla anlaşılacağını belirtti.

Kayatürk, “Taksimetre değişikliklerinde her zaman başlangıçta bir karışıklık oluyor. İlk iki hafta bizim için kritik. Müşterilerin yeni ücretlere alışması zaman alıyor. Aslında zam yapılması iyi değil, insanlar eski fiyatlara alışkındı. Güncelleme için 2 bin 450 lira ödedim. Ancak bu tutar taksinin modeline göre değişiyor” ifadelerini kullandı.

“YENİ TARİFEYLE BİRAZ NEFES ALDIK”

Taksi sürücüsü Hüseyin Özdemir ise, bu sefer güncelleme merkezlerinde geçmiş yıllara kıyasla daha az yoğunluk yaşandığını söyledi.

Zam kararını olumlu bulduğunu belirten Özdemir, “Eğer bu artış yapılmasaydı, enflasyon karşısında ezilirdik. Araç bakımı, yakıt ve diğer giderlerle baş etmek imkânsız hale gelmişti. Yeni tarifeyle biraz rahatladık. Ben de cihaz güncellemesi için 2.450 TL ödedim ama bazı taksilerde bu rakam 4.000 liraya kadar çıkabiliyor” dedi.

TAKSİMETRE TARİFESİNDE NELER DEĞİŞTİ?

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine 12 Eylül tarihinde kararı alınan ve 15 Eylül'de uygulamaya konulan %30’luk zamla birlikte taksimetre tarifelerinde de değişiklikler yürürlüğe girdi:

Açılış ücreti: 42 TL’den → 54,50 TL’ye

Kilometre başı ücret: 28 TL’den → 36,30 TL’ye

Saatlik zaman tarifesi: 350 TL’den → 453,71 TL’ye

Kısa mesafe ücreti: 135 TL’den → 175 TL’ye yükseltildi.

GÜNCELLEME MERKEZLERİNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’ne taksiciler sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Cihazlarını yeni tarife ile senkronize ettirmek isteyen sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Merkezin çevresinde araç yoğunluğu gözlemlendi.