İstanbul’da ''uygulama bazlı'' taksi için yeni ihale 2 Eylül’de yapılacak

2 Eylül 2025’te ikinci kez yapılacak ihalede sisteme 150 taksi daha dahil edilerek ulaşım hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni sistemde taksiler yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacak. Böylece yolcu, aracın plakasını, şoför bilgisini ve güzergâhını uygulamadan görebilecek. Kısa mesafe almama, yolcu seçme, fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilecek.

İHALE TAKVİMİ VE KATILIM ŞARTLARI

Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2025 12.00

İhale Tarihi: 2 Eylül 2025, saat 11:00’de Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı’nda

Plaka Sayısı: 150

Kullanım Detayları: Araçlar, mobil uygulama üzerinden çağrılacak olup dijital taksimetre uygulamasına sahip olacak. Uygulama Bazlı Taksiler UKOME kararlarına tabi.

Süre: İhaleyi kazanan kişilere, 29 yıllığına taksi ruhsatı ve plakası verilecek. İlk yıl plaka devredilemeyecek.

Kontrol: Araçlar, İBB tarafından belirlenen teknik ve hizmet standartlarına uygun olacak.

Kimler Katılabilir: 22-69 yaş aralığında, B sınıfı sürücü belgesine sahip, İstanbul’da ikamet eden, sabıka kaydı bulunmayan ve üzerine kayıtlı toplu ulaşım aracı (taksi, minibüs, okul servisi, personel servisi vb.) bulunmayan kişiler ihaleye katılabilir.