İstanbul’da ''uygulama bazlı'' taksi için yeni ihale 2 Eylül’de yapılacak

İstanbul’da ''uygulama bazlı'' taksi için yeni ihale 2 Eylül’de yapılacak
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla, uygulama bazlı taksiler için yeni ihale 2 Eylül'de yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 1 Eylül 2025.

2 Eylül 2025’te ikinci kez yapılacak ihalede sisteme 150 taksi daha dahil edilerek ulaşım hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni sistemde taksiler yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacak. Böylece yolcu, aracın plakasını, şoför bilgisini ve güzergâhını uygulamadan görebilecek. Kısa mesafe almama, yolcu seçme, fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilecek.

İHALE TAKVİMİ VE KATILIM ŞARTLARI

Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2025 12.00

İhale Tarihi: 2 Eylül 2025, saat 11:00’de Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı’nda

Plaka Sayısı: 150

Kullanım Detayları: Araçlar, mobil uygulama üzerinden çağrılacak olup dijital taksimetre uygulamasına sahip olacak. Uygulama Bazlı Taksiler UKOME kararlarına tabi.

Süre: İhaleyi kazanan kişilere, 29 yıllığına taksi ruhsatı ve plakası verilecek. İlk yıl plaka devredilemeyecek.

Kontrol: Araçlar, İBB tarafından belirlenen teknik ve hizmet standartlarına uygun olacak.

Kimler Katılabilir: 22-69 yaş aralığında, B sınıfı sürücü belgesine sahip, İstanbul’da ikamet eden, sabıka kaydı bulunmayan ve üzerine kayıtlı toplu ulaşım aracı (taksi, minibüs, okul servisi, personel servisi vb.) bulunmayan kişiler ihaleye katılabilir.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var