Havalimanında 680 liralık salata isyan ettirdi!

Havalimanında 680 liralık salata isyan ettirdi!
Yayınlanma:
Türkiye'deki havalimanlarında uygulanan fiyatlar tartışma yaratmaya devam ediyor. Bodrum'da bir salatanın fiyatı tüketiciyi isyan ettirdi.

Havalimanlarındaki fiyat politikası rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Yolcuların başka seçeneği kalmadığı için ihtiyaç halinde başvurmak zorunda kaldığı Türkiye'deki havalimanlarında yer alan işletmeler, bu durum fırsata çevriliyor.

"BOŞ SALATA 680 LİRA"

Genellikle iki kat fiyatların uygulandığı havalimanlarındaki bu tutum ise rahatsızlık yaratıyor.

Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildiHavalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi

Son olarak Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'ndan gelen bir fotoğraf tepki çekti. Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı paylaştığı görselde, salatanın 680 liraya satıldığı görüldü.

"HAVALİMANLARINDAKİ HIRSIZLIĞA NE ZAMAN MÜDAHALE EDECEKSİNİZ"

bodrum-havalimani-salata.jpg

Kullanıcı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü hesabını etiketleyerek "Boş salata 680 lira. Havaalanlarındaki hırsızlığa ne zaman müdahale edeceksiniz? " dedi.

Bu havalimanı İzmir'e gidene de gitmeyene de para ödetti! 85 milyona zarar yazdıBu havalimanı İzmir'e gidene de gitmeyene de para ödetti! 85 milyona zarar yazdı

Hayat pahalılığının yaşandığı şartlarda, havalimanlarında zaten pahalı olan ürünlerin 2-3 katı fiyata satılması tepki çekiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Ekonomi
Wall Street kayıpları telafi ediyor: Teknoloji hisseleri yükseldi ancak analistler uyarıyor
Wall Street kayıpları telafi ediyor: Teknoloji hisseleri yükseldi ancak analistler uyarıyor
Mehmet Şimşek vekillerin yüzüne baka baka söyledi: "Vergi yükümüz yüksek değil"
Mehmet Şimşek harikalar diyarından bildirdi: "Vergi yükümüz yüksek değil"
Altın tırmanışa geçti
Altın tırmanışa geçti