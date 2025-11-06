Havalimanında 680 liralık salata isyan ettirdi!

Havalimanlarındaki fiyat politikası rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Yolcuların başka seçeneği kalmadığı için ihtiyaç halinde başvurmak zorunda kaldığı Türkiye'deki havalimanlarında yer alan işletmeler, bu durum fırsata çevriliyor.

"BOŞ SALATA 680 LİRA"

Genellikle iki kat fiyatların uygulandığı havalimanlarındaki bu tutum ise rahatsızlık yaratıyor.

Son olarak Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'ndan gelen bir fotoğraf tepki çekti. Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı paylaştığı görselde, salatanın 680 liraya satıldığı görüldü.

"HAVALİMANLARINDAKİ HIRSIZLIĞA NE ZAMAN MÜDAHALE EDECEKSİNİZ"

Kullanıcı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü hesabını etiketleyerek "Boş salata 680 lira. Havaalanlarındaki hırsızlığa ne zaman müdahale edeceksiniz? " dedi.

Hayat pahalılığının yaşandığı şartlarda, havalimanlarında zaten pahalı olan ürünlerin 2-3 katı fiyata satılması tepki çekiyor.