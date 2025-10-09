Bu havalimanı İzmir'e gidene de gitmeyene de para ödetti! 85 milyona zarar yazdı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT (Pist, Apron Taksi yolu) Sahaları Onarımı ihalesinde kamunun 1 milyar lira zarara uğratıldığı iddiası Meclis gündemine taşındı.

Bahsi geçen işin kamuya açıklanmadan rekabete kapalı şekilde ihale edildiği ve 1 milyar lira kamuoyu zararı oluşturulduğu iddiası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soruldu.

KAMU 1 MİLYAR ZARARA UĞRATILDI

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca tarafından gündeme getirilen iddianın sahibi Gazeteci Çiğdem Toker.

7 Ekim 2025 tarihli habere göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ihalesi 1 Ekim 2015 günü kamuoyuna ilan edilmeden, rekabete kapalı şekilde pazarlık usulüyle yapıldı. Toker'in Youtube kanalı üzerinden duyurduğu haberde 1,7 milyar olarak belirlenen maliyetin ihalede 2,7 milyara yakın bir bedel olarak gerçekleşti.

EMEP'li Karaca da hem oluşan kamu zararını hem ihalenin usulünü Bakan Uraloğlu'na sordu.

İHALENİN USULÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Karaca soru önergesinde şu ifadelere yer verrdi:

"Gazeteci Çiğdem Toker’in haberine göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT (Pist, Apron Taksi yolu) Sahaları Onarımı ihalesi 1 Ekim 2015 günü kamuoyuna ilan edilmeden, rekabete kapalı şekilde pazarlık usulüyle yapılmıştır. 2025 Ocak’ta Resmi Gazetede yayımlanan DHMİ’nin Yatırım Programı’nda 1,7 milyar TL görünen proje tutarı için, ihalede 2,7 milyar TL yaklaşık maliyet çıkarıldığı belirtilmiştir. Gerek ihalenin kapalı yapılmasıyla rekabetin engellenmesi ve indirim oranlarının uygulanamaması gerekse proje tutarının 1 milyar TL üstünde tutar belirlenmesi dolayısıyla DHMİ bünyesindeki ihalenin onaylanması durumunda ciddi oranda kamu zararı doğabileceği değerlendirilmektedir. "

Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

