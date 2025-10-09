Bu havalimanı İzmir'e gidene de gitmeyene de para ödetti! 85 milyona zarar yazdı

Bu havalimanı İzmir'e gidene de gitmeyene de para ödetti! 85 milyona zarar yazdı
Yayınlanma:
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın PAT Sahaları onarım ihalesinde 1 milyar lira kamu zararı oluşturulduğu iddiası Bakan Uraloğlu'na soruldu. EMEP Milletvekili Sevda Karaca, "Kamu zararına sebep veren kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?" diye sordu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT (Pist, Apron Taksi yolu) Sahaları Onarımı ihalesinde kamunun 1 milyar lira zarara uğratıldığı iddiası Meclis gündemine taşındı.

Bahsi geçen işin kamuya açıklanmadan rekabete kapalı şekilde ihale edildiği ve 1 milyar lira kamuoyu zararı oluşturulduğu iddiası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soruldu.

KAMU 1 MİLYAR ZARARA UĞRATILDI

halktv-com-tr298.jpg

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca tarafından gündeme getirilen iddianın sahibi Gazeteci Çiğdem Toker.

Çorlu Tren Katliamından 'yargılansın' deniyordu: TCDD yöneticisine bir ihale daha! 1.6 milyarlık yol yapacakÇorlu Tren Katliamından 'yargılansın' deniyordu: TCDD yöneticisine bir ihale daha! 1.6 milyarlık yol yapacak

7 Ekim 2025 tarihli habere göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ihalesi 1 Ekim 2015 günü kamuoyuna ilan edilmeden, rekabete kapalı şekilde pazarlık usulüyle yapıldı. Toker'in Youtube kanalı üzerinden duyurduğu haberde 1,7 milyar olarak belirlenen maliyetin ihalede 2,7 milyara yakın bir bedel olarak gerçekleşti.

EMEP'li Karaca da hem oluşan kamu zararını hem ihalenin usulünü Bakan Uraloğlu'na sordu.

İHALENİN USULÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Karaca soru önergesinde şu ifadelere yer verrdi:

"Gazeteci Çiğdem Toker’in haberine göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT (Pist, Apron Taksi yolu) Sahaları Onarımı ihalesi 1 Ekim 2015 günü kamuoyuna ilan edilmeden, rekabete kapalı şekilde pazarlık usulüyle yapılmıştır. 2025 Ocak’ta Resmi Gazetede yayımlanan DHMİ’nin Yatırım Programı’nda 1,7 milyar TL görünen proje tutarı için, ihalede 2,7 milyar TL yaklaşık maliyet çıkarıldığı belirtilmiştir. Gerek ihalenin kapalı yapılmasıyla rekabetin engellenmesi ve indirim oranlarının uygulanamaması gerekse proje tutarının 1 milyar TL üstünde tutar belirlenmesi dolayısıyla DHMİ bünyesindeki ihalenin onaylanması durumunda ciddi oranda kamu zararı doğabileceği değerlendirilmektedir. "

Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesiKanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi

  • İhalenin kamuoyuna ilanla açık yapılması yerine pazarlık usulü ile yapılmasının gerekçesi nedir?
  • İhalenin resmi olarak belirlenen tutardan yaklaşık 1 milyar TL daha fazla tutara sonuçlanmasının nedeni nedir?
  • Uygulanan usul nedeniyle doğabilecek kamu zararı miktarı nedir?
  • Kamu zararına sebep veren kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Ekonomi
Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!
Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!
Nadir toprak elementleri neden önemli?
Nadir toprak elementleri neden önemli?
Altında devreler yandı, kafalar karıştı: Mahfi Eğilmez yapılması gerekeni açıkladı
Altında devreler yandı, kafalar karıştı: Mahfi Eğilmez yapılması gerekeni açıkladı