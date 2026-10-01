Fon skandalında 'borsa korunsun' uyarısı! TÜSİAD Başkanı: Sorunlu işlemlerin dikkatle ayrışmalı

Fon skandalında yaşananların Borsa İstanbul'a kalıcı zarar vermesi endişesi sürerken Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve devam eden inceleme ve soruşturma sürecine ilişkin ekonomim.com'a konuşan Diren, yatırımcı güveninin sermaye piyasalarının temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

Diren, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından kapsamlı inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiğini anımsatarak şunları kaydetti:

“Yatırımcı güveni, sermaye piyasalarının temelini oluşturuyor. Fon piyasasında maalesef istenmeyen gelişmeler yaşandı, konuyla ilgili kapsamlı inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor.”

Kamu makamlarının olayın bütün boyutlarının ortaya çıkarılması ve benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alınacağı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Diren, mevcut aşamada önceliğin sorunun hakkaniyet ve şeffaflık içerisinde çözülmesi olduğunu söyledi.

"YATIRIMCI HAKLARININ KORUNMASI ÖNEM TAŞIYOR"

Soruşturma sürecinde sorunlu işlemler ile sağlıklı işleyen piyasa yapısı arasında dikkatli bir ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Diren, şöyle konuştu:

“Bu aşamada sorunun hakkaniyet ve şeffaflık içinde çözülmesi elbette öncelikli. Sorunlu işlemlerin sağlıklı işleyen piyasa yapısından dikkatle ayrıştırılması ve yatırımcı haklarının korunması da önem taşıyor.”

Benzer gelişmelerin tekrar yaşanmaması için kurumların ve kuralların hızlı ve etkin biçimde işlemesinin önemine işaret eden Diren, denetim ve gözetim mekanizmaları dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

BENZER DURUM YAŞANMASIN UYARISI

Diren, “Benzer durumların tekrar yaşanmaması için kurum ve kuralların hızlı ve etkin işlemesi, denetim ve gözetim mekanizmaları dahil gerekli tedbirlerin kapsamlı biçimde ele alınması önemli” dedi.

Türkiye'de sermaye piyasalarının yıllar içinde önemli bir gelişim gösterdiğini ve tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesinde güçlü bir rol üstlendiğini ifade eden Diren, bu yapının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Diren, “Yıllar içinde gelişim gösteren ve tasarrufların yatırıma yönlendirilmesinde güçlü bir rol üstlenen sermaye piyasalarımızın bu özelliklerini sürdürmesi ortak hedefimizdir” diye konuştu.